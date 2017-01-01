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Yüreğir'de gençlik haftası etkinlikleri tamamlandı



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ADANA (İHA) - Yüreğir Belediyesi'nin Gençlik Haftası kapsamında düzenlediği "Geleceğimiz Minikler Futbol Turnuvası" ve "Kros Yarışması" tamamlandı. 10-17 Mayıs Tarihleri arasında yapılan futbol maçları sonucunda ortaokullarda Doğankent Ümmü Gülsüm Hilmi Cananoğlu Ortaokulu birinci, Koza Ortaokulu ikinci oldu. İlkokullarda ise Kışla İlkokulu birinci, İstiklal Ortaokulu ikinci oldu.

Doğankent, Solaklı Yunusoğlu Mahalleri'nde yapılan Kros müsabakalarında 6. Bölge İlkokullar arası kız kros yarışmalarında Solaklı Atatürk İlkokulu'ndan Emeni Hamud birinci, Doğankent Celil Çavuşoğlu İlkokulu'ndan Beyza Balur ikinci oldu. İlkokul erkek kros yarışmalarında ise Solaklı Atatürk İlkokulu'ndan Ahmed El Merked birinci, Doğankent İlkokulu'ndan Ramazan Genco Turatekin ikinci oldu.

Ortaokullarda kızlarda Çakabey Ortaokulu'ndan Seda Özmetin birinci, Tülin Balur ikinci oldu. Ortaokul erkeklerde ise Çakabey Ortaokulu'ndan Ramazan Görkem Özmetin birinci, Doğankent Ümmü Gülsüm Hilmi Cananoğlu Ortaokulu'ndan Ercan Varan ikinci oldular.

Dereceye giren sporcuların ödüllerini Yüreğir Belediye Başkan Yardımcısı Burhan Ülger, Yüreğir Gençlik ve Spor Müdürü Ekrem Ala, Yüreğir Belediye Spor Kulübü Başkanı Veysel Alanoğlu, Yüreğir Belediyesi Spor Direktörü Necip Erdoğan ve okul müdürleri birlikte verdiler. Turnuvalarda dereceye giren okullara plaket verilirken sporculara ise madalya verildi.

Yapılan turnuvanın okullarda ve öğrencilerde ayrı bir heyecan kattığını belirten Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan "Karşılaşmalarda birinci önceliğimiz çocuklarımızın spor yapmalarını sağlamaktı. Bunda da başarılı olduk. Dostça mücadele eden ve bu turnuvaya katkı koyan bütün herkese teşekkür ediyorum" dedi.



Başkan Çelikcan:"Yüreğir spor tesisleri ile donatıldı"

Yüreğir'e 15 adet spor tesisi kazandırdıklarının altını çizen Başkan Çelikcan, "Yüreğir'i spor tesisleri ile donattık, donatıyoruz. İnşallah Yüreğir'e bir yıl içinde çok güzel bir tesis daha kazandıracağız. Kapalı Yüzme Havuzumuz ve Kapalı Spor Salonumuz çok kısa bir zaman içinde sizlerin hizmetinde olacak. Bu tesisler sizler için, Yüreğirli için. Sizlere başarılar diliyor, emeği geçenleri kutluyorum" şeklinde konuştu.

(ELF-Y)



17.05.2017 15:38:22 TSI

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