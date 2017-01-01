Çanakkale'de trafik kazası; 1 yaralı
(Fotoğraflı)
İpek Güney
ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Korubaşı köyü yakınlarında meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre Ayvacık'ın Babakale köyünden yola çıkarak Çanakkale Onsekiz Mart
Üniversitesi Ayvacık Meslek Yüksek Okulu'na gitmekte olan üniversite öğrencisi Oğuz Görgün'ün kullandığı 17 UZ 185 plakalı otomobil Korubaşı köyü yakınlarında yoldan çıkarak bir bahçenin istinat duvarına çarptı. Kazada üniversite öğrencisi Oğuz Görgün yaralandı. Yaralanan otomobil sürücüsü ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
(GD)
17.05.2017 15:38:26 TSI
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