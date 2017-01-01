İnönü'de TUBİTAK 4006 Bilim Şenliği
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ESKİŞEHİR (İHA) - Milli Eğitim Bakanlığı ile TÜBİTAK tarafından ortaklaşa yürütülen 'TUBİTAK 4006 Bilim Şenliği'nin açılışı, İnönü ilçesinde bulunan Oklubalı Sabri Kahvecioğlu Ortaokulunda gerçekleşti.
Eskişehir'in İnönü ilçesinde bulunan Oklubalı Sabri Kahvecioğlu Ortaokulunda gerçekleştirilen açılış törenine, İnönü İlçe Kaymakamı Hasan Hüseyin Uzan, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Büyük ve ilçe kurum amirleri katıldı. Gerçekleşen açılış, miniklerin tiyatro ve dans gösterileriyle başladı. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından öğrenciler, uzun zamandır üzerinde çalışıp tamamladıkları projeleri tanıttı. Miniklerin titizlikle ürettiği çalışmalar büyük takdir topladı.
(BRK-Y)
17.05.2017 15:38:54 TSI
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