Tarım arazileri kaçak yapılardan temizleniyor
(Fotoğraflı)
Ali Karatekin
BURSA (İHA) - Osmangazi Belediyesi, Çukurca Mahallesi'nde tarım arazisi üzerine kaçak olarak inşa edilen bir depo ile temel halindeki bir inşaatı yıktı.
Osmangazi Belediyesi, Türkiye'nin en verimli toprakları arasında yer alan Bursa Ovası'nı kaçak yapılardan temizliyor. Osmangazi Belediyesi Yapı Kontrol ekipleri tarafından Çukurca Mahallesi'nde tarım arazisi üzerine kaçak olarak inşa edilen depo ile depo yapılmak için atılmış olan temel yıkıldı. Güvenlik tedbirleri altında gerçekleştirilen yıkımlarda herhangi bir olay yaşanmadı.
Belediye yetkilileri, modern Osmangazi'yi inşa etmek için kaçak yapılaşmaya asla taviz vermeyeceklerini belirterek, vatandaşları kaçak binaya tevessül etmemeleri konusunda uyardı
(MŞ)
17.05.2017 15:40:37 TSI
NNNN