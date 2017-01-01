YEREL HABERLER / MANİSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Yaz okulları kayıtları başlıyor

Yaz okulları kayıtları başlıyor



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Geleceğin sporcuların yetiştirilmesi amacıyla birçok branşta eğitim veren Manisa Büyükşehir Belediyespor'un yaz okulları kayıtları başlıyor. Futbol, Basketbol, Voleybol ve Yüzme dallarındaki kurs kayıtları 22 Mayıs tarihinde başlayacak. 20 Haziran tarihinde start alacak kurslar, 17 Ağustos tarihinde sona erecek.

Çocukların yaz tatillerinde hoşça vakit geçirmesi, geleceğin sporcularının yetiştirilebilmesi ve sağlıklı nesiller için hayata geçen Manisa Büyükşehir Belediyespor'un yaz okulları kayıtları 22 Mayıs tarihinden itibaren başlıyor. Futbol, Basketbol, Voleybol ve Yüzme dallarındaki yaz okulları 20 Haziran tarihinde start alacak. Konu ile ilgili bilgi veren Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Şube Müdürü Orhan Haşim Elmalı, "Büyükşehir Belediyesi Yaz Okullarımız her yıl olduğu gibi binlerce çocuğumuza spor sevgisini aşılayacak. Futbol, Basketbol, Voleybol ve Yüzme branşlarında hizmet verecek yaz okullarının 22 Mayıs tarihinden itibaren kayıtları başlıyor. Kursların başlangıç tarihi ise 20 Haziran. Kurslar 17 Ağustos tarihinde ise sona erecek" diye konuştu.

Basketbol, Voleybol ve Yüzme kurslarının kayıtları Tarık Almış Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Tesisleri'nde, Futbol kurs kayıtları ise Fikri Bayrıl Spor Tesislerinde alınacak. Salı Çarşamba ve Perşembe günleri gerçekleştirilecek olan kurslarda futbola, 2005-2012 doğumlular, basketbola, 2004-2010 doğumlular, yüzmeye, 2003-2013 doğumlular, voleybola, 2000-2011 doğumlular başvurabilecek.

(SC-Y)



17.05.2017 15:41:15 TSI

NNNN

