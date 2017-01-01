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İl Özel İdaresi personeline KKKA hastalığı anlatıldı

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 15:36
İl Özel İdaresi personeline KKKA hastalığı anlatıldı
İl Özel İdaresi personeline KKKA hastalığı anlatıldı

(Fotoğraflı)

Onur Erden
SİVAS (İHA) - Sivas İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi, yaz aylarının gelmesi ile birlikte riskli gurupta yer alan ve sürekli arazide görev yapan personellerin bilinçlenmesine yönelik kene vakaları ve Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) ile ilgili program düzenledi.
İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi koordinesinde gerçekleştirilen programda Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı olan Erol Berkbayrak, kurum personeline KKKA hastalığı hakkında bilgi verdi. İdare personelinin yoğun ilgi gösterdiği eğitim seminerinde Berkbayrak, KKKA hastalığının belirtileri, istatistiki verileri ve korunma yolları hakkında bilgiler verdi.
Berkbayrak, arazide çalışan personellerin mümkünse çizme ve açık renkli kıyafet giymeleri veya paçalarını çoraplarının içlerine vermeleri hususunda uyarılarda bulunarak personelin temkinli olması gerektiğini belirtti. Berkbayrak kenenin vücuda tutunması durumunda kişinin eldiven veya kene kartı yardımı ile en kısa sürede kenenin vücuttan çıkartılması ve en yakın sağlık kuruluşunda gereken tüm tahlillerin yapılarak birkaç gün kendini gözlemlemesi gerektiğini söyledi.
Yaklaşık bir saat süren eğitim programının ardından Berkbayrak katılımcılardan gelen soruları cevapladı.
(UY-Y-)

17.05.2017 15:36:58 TSI
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