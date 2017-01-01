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Kızılay'dan yangında mağdur olan ailelere yardım



(Fotoğraflı)



Sertaç Özdemir

ZONGULDAK (İHA) - Türk Kızılayı Zonguldak Şubesi tarafından yangında evlerini kaybeden 3 aileye kumanya ve ev eşyası yardımı yapıldı.

Zonguldak'ta Türk Kızılayı tarafından Tepebaşı Mahallesi Gürdal ve Ontemmuz Mahallesinde Köroğlu ve Civelek ailelerine, çeşitli ev eşyaları ve kumanya yardım malzemelerini teslim etti.

Yapılan yardımlarla alakalı açıklamalarda bulunan Türk Kızılayı Zonguldak Şube Başkanı Nihat Aygün, "Çeşitli tarihlerde meydana gelen ev yangınları şubemiz tarafından değerlendirilerek aileler için hazırlanmış olan ihtiyaç malzemeleri ailelere ulaştırılmıştır. Yangın sonucunda meydana gelen hasarlar dolayısıyla ailelerin evlerindeki tamiratlarının bitmesini bekledik ve sonrasında ailelere elimizde geldiğince yardımda bulunmaya çalıştık, Ailelere şubemiz ve hayırseverlerimiz desteği ile yardımlarımız devam edecektir" şeklinde konuştu.

Evleri yanan Gürdal, Köroğlu, ve Civelek aileleri "Kızılay'ımızdan Allah razı olsun, daha öncede yardım almıştık, mağdur durumdaydık. Yardımlardan dolayı çok teşekkür ediyoruz."

(SÖ-SÖ-Y)



17.05.2017 15:42:35 TSI

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