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Aile ve evlilik ilişkileri sanat ile buluştu



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü tarafından "Aile ve Evlilik İlişkileri" konulu program düzenlendi.

HKÜ Kongre ve Kültür merkezinde gerçekleşen programda, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü 4. sınıf öğrencileri "Aile ve Evlilik İlişkililerini" sanatla buluşturdu. HKÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Yaşar Özbay ve Yrd. Doç. Dr. Didem Aydoğan'ın öncülüğünde organize edilen etkinlikte; resim ve karikatür sergisi, zeybek, konser ve tiyatro gösterisi gibi birçok sanatsal etkinlik yer aldı.

Bir Yastıkta şiiri duygulandırdı

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda öğrenciler tarafından hazırlanan resim ve karikatür sergisi yer aldı. Programın açılışında Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü öğrencisi Yasin Sinan Dişli tarafından okunan, şair İbrahim Sadri'nin " Bir Yastıkta" şiiri ise katılımcıları duygulandırdı.

Psikopat Psikologun Güncesi

Zeybek gösterisi ve müzik dinletisi ile devam eden programda, "Psikopat Psikoloğun Güncesi" isimli tiyatro gösterisi de seyircileri hem güldürdü hem düşündürdü. Aile ve evlilik ilişkilerinde yaşanan sorunların aile danışmanına taşınmasını konu edinen tiyatro gösterisi konuyu eğlenceli bir şekilde işledi. Tiyatro gösterisinin ardından Pargalı İbrahim Paşa'nın Hatice Sultan için yazdığı "Ey Sevgilim, Ey Sultanım" şiirini ise Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü öğrencisi İbrahim Özyavuz seslendirdi. HKÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Yaşar Özbay program sonunda: "Dopdolu bir etkinlik oldu. Öğrencilerimiz çok ciddi bir çalışma içerisinde hazırlandılar. Çok güzel anlattılar ve konu hakkında söylenecek her şeyi söylediler. Bu vesileyle programın hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim" diyerek düşüncelerini dile getirdi.

Aile ve evlilik ilişkilerinin sanatla yoğrulduğu ve eğlenceli bir şekilde ele alındığı program yoğun ilgi gördü. Program toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

(SD-Y)



17.05.2017 15:42:52 TSI

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