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Nilüfer Belediyesi Mübadele Evi'ne ödül



(Fotoğraflı)



Yasin Keskin

BURSA (İHA) - Nilüfer Belediyesi'nin ilk müzesi Mübadele Evi, Tarihi Kentler Birliği'nden bir ödül daha aldı.

Tarihi Kentler Birliği daha önce "Uygulama Ödülü" verdiği Mübadele Evi'ni, bu defa "Müze Özendirme Ödülü"ne layık buldu. Ödül töreni Tarihi Kentler Birliği'nin Sivas Buluşması'nda gerçekleştirildi. Nilüfer Belediyesi adına törene Nilüfer Belediye Meclisi Üyesi Lütfü Günenç katıldı.

Bursa Lozan Mübadilleri Kültür ve Dayanışma Dernek Başkanı Ali Korkut ile Nilüfer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Tarih ve Turizm Büro Sorumlusu Onur Ulutaş'ın da yer aldığı ödül töreni

Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi Toplantı Salonu'nda yapıldı. Nilüfer Belediyesi Meclis Üyesi Günenç'e Müze Özendirme Ödülü'nü Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Yalçın Kurt verdi.

İnsanlık tarihi kadar eski olan zorunlu göçlere bir selam duruşu anlamına gelen Görükle Mahallesi'ndeki Nilüfer Belediyesi Mübadele Evi'nde mübadillerin sırtına vurup getirdiği, tarlalarında ve evlerinde kullandığı eşyalar yer alıyor.

(MŞ)



17.05.2017 15:43:01 TSI

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