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Yunusemre'de Ramazan davulcusu ihalesi yapıldı



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Yunusemre Belediyesi, Ramazan ayında merkez mahallelerde vatandaşları davul çalarak sahura kaldıracak davulcuların belirlenmesi için ihale gerçekleştirdi.

Yunusemre ilçesinde merkez mahallelerde Ramazan ayı süresince davul çalacak olan vatandaşları sahura uyandıracak davulcuları belirledi.

İhale sonucunda Ramazan ayı boyunca davul çalmaya hak kazananlara, tanıtıcı kimlikleri önümüzdeki günlerde teslim edilecek. İhaleye katılan davulculardan Caner Gürciz, yaptığı açıklamada geleneklere uygun olarak davul ihalesi gerçekleştirildiğini belirtti. Barbaros Mahallesi'nde davul çalacağını belirten Gürciz, "Kartlarımızı aldıktan sonra mahallelerimiz de davul çalacağız. Bu geleneği yaşattığımız için mutluyuz" dedi.

Belediye bahçesinde pazarlık usulüyle gerçekleştirilen ihaleye Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Can Mercül, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Şaver Yüksel, Mali Hizmetler Müdürü Sevinç Kibar, Yazı İşleri Müdürü Ahmet Atlıca ve ihaleye başvuran davulcular katıldı.

(SC-Y)



17.05.2017 15:43:50 TSI

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