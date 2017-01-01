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Kapkaç zanlısı yakalandı

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 15:44
Kapkaç zanlısı yakalandı

Gürkan Düzenli
ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'de, Barbaros mahallesinde kapkaç yaptığı öne sürülen şüpheli polis ekiplerince yakalandı.
Çanakkale'nin Barbaros mahallesinde meydana gelen kapkaç olayının şüphelisi olan bir kişi, polis ekiplerinin takibi sonucu yakalandı. Ç.B adlı şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Polis ekiplerinin, il genelinde yaptığı uygulamalarda, 'Otodan hırsızlık', 'Motosiklet ve Bisiklet Hırsızlığı' suçlarından aranan F.U adlı şahıs ile İstanbul Ağır Ceza Mahkemesince 'Silahla Kendisini Tanınmayacak Bir Hale Sokma', 'Yol Kesmek Suretiyle yada Konutta İşyerinde veya Eklentilerinde Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte Yağma' suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Ç ve hakkında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan T.T. yakalandı.
(GD)

17.05.2017 15:44:17 TSI
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