YEREL HABERLER / ŞANLIURFA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Büyükşehir'den öğrencilere çevre bilinci eğitimi

Büyükşehir'den öğrencilere çevre bilinci eğitimi



(Fotoğraflı)



ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi öğrencilere çevre bilincini aşılamak, çevreye duyarlılığı ve sağlıklı yaşamı öğretmek, tehlikeli durumlarda yardım çağrısını öğretmek amacıyla başlatmış olduğu çevre bilinci eğitimi programlarını sürdürüyor.

Büyükşehir belediyesi geleceğin mimarı olan çocuklara çevre bilinci, çevreye duyarlılık ve sağlıklı yaşamı öğretmek için okullarda uzman öğreticiler tarafından eğitim programı veriliyor. Haliliye ilçesi Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi düzenlenen eğitim programına Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'nin eşi Sema Çiftçi ve kurum müdürleri katıldı. Eğitime destek vermek amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından çalışmalar yürütüldüğünü belirten Sema Çiftçi, "Geleceğin anneleri olacak gençlerimize çevre eğitimi, Dünyamızın ve geleceğimizin temizliğinin önemi anlatılıyor. Öğrencilere bu bilincin verilmesi önemlidir. Dünyamızın kıymetini bilelim" dedi.

Büyükşehir Belediyesinin eğitime verdiği destekten dolayı teşekkürlerini dile getiren Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Semiha Kanpakoğlu, Büyükşehir Belediyesinin desteklerini her zaman gördüklerini ifade etti.

(AK-SD-Y)



17.05.2017 15:46:01 TSI

NNNN

