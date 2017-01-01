ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / DENİZLİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Büyükşehir'den Liseler Arası Tiyatro Günleri

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 15:46
Büyükşehir'den Liseler Arası Tiyatro Günleri
Büyükşehir'den Liseler Arası Tiyatro Günleri

(Fotoğraflı)

DENİZLİ (İHA)- Denizli Büyükşehir Belediyesi Genç Denizli Tiyatro Kulübü'nün düzenlediği 'Liseler arası 3. Tiyatro Günleri' başladı. 8 lisenin katıldığı etkinlik 21 Mayıs'a kadar sürecek.
Denizli Büyükşehir Belediyesi Genç Denizli Tiyatro Kulübü, bu yıl 3'üncüsünü düzenlediği Genç Denizli Liseler Arası Tiyatro Günleri başladı. 21 Mayıs'a kadar sürecek etkinlikte 8 farklı lise toplam 8 oyun sahneleyecek.
Denizli Lisesi, Acıpayam Anadolu Lisesi, Seviye Okulları, İbrahim Cinkaya Sosyal Bilimler Lisesi, Kayhan 75. Yıl Lisesi, Nalan Kaynak Anadolu Lisesi, Anafartalar Lisesi, Durmuş Ali Çoban Lisesi'nin katıldığı etkinliğin açılışı Çatalçeşme Oda Tiyatrosunda gerçekleştirildi. Açılışta ilk olarak Denizli Lisesi sahne aldı ve Komşu Köyün Delisi isimli oyunu sergiledi.
Tiyatro etkinliğinin galası 21 Mayıs'ta saat 20.00'de Çatalçeşme Oda Tiyatrosunda gerçekleştirilecek. Etkinlik boyunca 8 farklı lisenin sergilediği oyunları değerlendiren jüri üyeleri, genç tiyatrocuları ödüllendirecek. Etkinliğe katılan 8 liseye en iyi oyun, en iyi erkek oyuncu, en iyi kadın oyuncu, en iyi yardımcı erkek oyuncu, en iyi yardımcı kadın oyuncu, en iyi reji, komedi dalında en iyi oyun ve en iyi dekor olmak üzere toplam 9 ödül verilecek.
21 Mayıs'a kadar her gün akşam saat 20.00'de Çatalçeşme Oda Tiyatrosu'nda ücretsiz olarak sergilenen oyunlara tüm vatandaşların davetli olduğu kaydedildi.
(İHA-Y)

17.05.2017 15:46:39 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Merkezefendililer halk oylamasına gidiyor
YEREL

MERKEZEFENDİLİLER HALK OYLAMASINA GİDİYOR
BYEGM müdürlüğü Denizli basını ile bir araya geldi
YEREL

BYEGM MÜDÜRLÜĞÜ DENİZLİ BASINI İLE BİR ARAYA GELDİ
Şehit Başsavcı Alper ve şoförü Akşehirli için lokma dağıtıldı
YEREL

ŞEHİT BAŞSAVCI ALPER VE ŞOFÖRÜ AKŞEHİRLİ İÇİN LOKMA DAĞITILDI
Tavas'ta Zeybekler Günü çeşitli etkinliklerle kutlanacak
YEREL

TAVAS'TA ZEYBEKLER GÜNÜ ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLERLE KUTLANACAK
Denizli polisinden düğün, nişan, sünnet ve asker uğurlama uyarısı
YEREL

DENİZLİ POLİSİNDEN DÜĞÜN, NİŞAN, SÜNNET VE ASKER UĞURLAMA UYARISI
Pamukkale Belediyesi'nden yürüyüş ve bisiklet yolu
YEREL

PAMUKKALE BELEDİYESİ'NDEN YÜRÜYÜŞ VE BİSİKLET YOLU
Denizli'de &quot; Engellilik başarıya engel değil ' söyleşisi
YEREL

DENİZLİ'DE " ENGELLİLİK BAŞARIYA ENGEL DEĞİL ' SÖYLEŞİSİ
Denizli'de uyuşturucu operasyonu
YEREL

DENİZLİ'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU
Şehit Başsavcı'nın ölümüyle ilgili soruşturma
YEREL

ŞEHİT BAŞSAVCI'NIN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ SORUŞTURMA
Denizli Ticaret Borsası
YEREL

DENİZLİ TİCARET BORSASI
Etnospor'da Denizli ilgisi
YEREL

ETNOSPOR'DA DENİZLİ İLGİSİ
Denizli heyeti, Evteks Fuarı'nda stant açan 86 firmayı ziyaret etti
YEREL

DENİZLİ HEYETİ, EVTEKS FUARI'NDA STANT AÇAN 86 FİRMAYI ZİYARET ETTİ
Peşinden koş sporseverler ile Denizli'de tekrar buluşuyor
YEREL

PEŞİNDEN KOŞ SPORSEVERLER İLE DENİZLİ'DE TEKRAR BULUŞUYOR
Şehit Başsavcı Alper'in hayali gerçekleşiyor
YEREL

ŞEHİT BAŞSAVCI ALPER'İN HAYALİ GERÇEKLEŞİYOR
Denizli'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL

DENİZLİ'DE TRAFİK KAZASI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI
Pamukkale'de 5. Futbol Şöleni
YEREL

PAMUKKALE'DE 5. FUTBOL ŞÖLENİ
Servergazi Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezi hastaları uğraşlarla topluma kazandırıyor
YEREL

SERVERGAZİ TOPLUM VE RUH SAĞLIĞI MERKEZİ HASTALARI UĞRAŞLARLA TOPLUMA KAZANDIRIYOR
15 Mayıs ruhu 98 yıl sonra yeniden
YEREL

15 MAYIS RUHU 98 YIL SONRA YENİDEN
EN ÇOK OKUNANLAR
Beyaz Saray'a yeni sözcü iddiası!
DÜNYA

TRUMP'IN SON GÖZDESİ!

 1
  • 2 Doktorlar dizisinin 'kötü kadın'ı şimdi ne yapıyor?
  • 3 63 bin kişinin öldüğü terk edilmiş hastanedeki korkunç sır
  • 4 Ağacı kesip oydu! Bakın ortaya ne çıktı...