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Büyükşehir'den Liseler Arası Tiyatro Günleri



(Fotoğraflı)



DENİZLİ (İHA)- Denizli Büyükşehir Belediyesi Genç Denizli Tiyatro Kulübü'nün düzenlediği 'Liseler arası 3. Tiyatro Günleri' başladı. 8 lisenin katıldığı etkinlik 21 Mayıs'a kadar sürecek.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Genç Denizli Tiyatro Kulübü, bu yıl 3'üncüsünü düzenlediği Genç Denizli Liseler Arası Tiyatro Günleri başladı. 21 Mayıs'a kadar sürecek etkinlikte 8 farklı lise toplam 8 oyun sahneleyecek.

Denizli Lisesi, Acıpayam Anadolu Lisesi, Seviye Okulları, İbrahim Cinkaya Sosyal Bilimler Lisesi, Kayhan 75. Yıl Lisesi, Nalan Kaynak Anadolu Lisesi, Anafartalar Lisesi, Durmuş Ali Çoban Lisesi'nin katıldığı etkinliğin açılışı Çatalçeşme Oda Tiyatrosunda gerçekleştirildi. Açılışta ilk olarak Denizli Lisesi sahne aldı ve Komşu Köyün Delisi isimli oyunu sergiledi.

Tiyatro etkinliğinin galası 21 Mayıs'ta saat 20.00'de Çatalçeşme Oda Tiyatrosunda gerçekleştirilecek. Etkinlik boyunca 8 farklı lisenin sergilediği oyunları değerlendiren jüri üyeleri, genç tiyatrocuları ödüllendirecek. Etkinliğe katılan 8 liseye en iyi oyun, en iyi erkek oyuncu, en iyi kadın oyuncu, en iyi yardımcı erkek oyuncu, en iyi yardımcı kadın oyuncu, en iyi reji, komedi dalında en iyi oyun ve en iyi dekor olmak üzere toplam 9 ödül verilecek.

21 Mayıs'a kadar her gün akşam saat 20.00'de Çatalçeşme Oda Tiyatrosu'nda ücretsiz olarak sergilenen oyunlara tüm vatandaşların davetli olduğu kaydedildi.

(İHA-Y)



17.05.2017 15:46:39 TSI

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