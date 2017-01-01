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Mudanyalılar deniz sezonunu açtı



(Fotoğraflı)



Levent Kaya

BURSA (İHA) - Isınan havaları fırsat bilen Mudanyalılar denize girerek serinledi

Artan sıcaklıklarla beraber bunalan Mudanyalılar denize girerek serinledi. Vatandaşların denize girme sezonunu açtığı Mudanya, hafta içi ve hafta sonu yüzmek için tercih ediliyor. Hem gezmek hem de serinlemek için Mudanya'yı tercih eden vatandaşlar, aileleriyle keyifli zaman geçiriyor. Havanın güzelliğini fırsat bilip denize girdiğini söyleyen Ali Cirit, yüzmek için şehir merkezine yakın Mudanya'yı tercih ettiklerini ifade etti.

(MŞ)



17.05.2017 15:47:36 TSI

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