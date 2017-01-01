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Niksar Meslek Yüksekokulunda mezuniyet coşkusu

- Yaşları 50'nin üzerinde olan dört arkadaş okumanın yaşı olmadığını gösterdi



Sedat Özata

TOKAT (İHA) - Gaziosmanpaşa Üniversitesi Niksar Meslek Yüksekokulunda öğrenciler mezuniyet sevinci yaşadı. Yaşları 50'nin üzerinde olan dört arkadaş okumanın yaşı olmadığını gösterdi.

Niksar Meslek Yüksekokulunda 2016-2017 Akademik Yılı mezuniyet töreni düzenlendi. Okul kampüsünde düzenlenen törende konuşma yapan Niksar Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Muhittin Demiray, mezun olan tüm öğrencilere bundan sonraki hayatlarında başarılar ve mutluluklar diledi.

Yapılan konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere diplomaları ile birlikte hediyeleri takdim edildi. Öğrenciler hep birlikte keplerini atarak mezuniyet sevincini yaşadı. Mezuniyet törenine İlçe Kaymakamı Selami Kapankaya, Belediye Başkanı Özdilek Özcan, Niksar Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Muhittin Demiray, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüsamettin Turak ile davetliler katıldı. Törenin ardından öğrenciler okul bahçesinde müzik eşiğinde gönüllerince eğlenerek mezun olmanın keyfini yaşadı. Öte yandan Niksar Belediyesinde çalışan yaşları 53 ve 55 olan dört arkadaş da yüksekokuldan mezun olanlar arasında yer aldı.

Birlikte karar alarak üniversite okuyup mezun olan Yüksel Eldivenci, Yüksel Ertubay, Şükrü Kani ve Ahmet Çekcen isimli dört arkadaş okumanın yaşı olmadığını ve okulu bitirdikleri için gururlu olduklarını söylediler.

Okumanın yaşı olmadığını belirten Yüksel Eldivenci,"Bizim için imkansız gibi görünüyordu, 40-45 yaşlarında üniversiteye gidenlerin bu yaştan sonra okulda ne işleri var diyordum ama bende 55 yaşından sonra çok şükür üniversite okudum. Gerçekten okumanın yaşı yokmuş, istenildiği zaman oluyormuş. Çok şükür bizde başardık. Bu konuda bize yardımcı olan başta idarecilerimiz olmak üzere okul yönetimine herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Yüksel Ertubay ise,"Başlangıçta kaygılarımız vardı, acaba olur mu olmaz mı diye. Ama kolay olan hiç birşeyin olmadığını gördük biraz biz küçüldük, küçükler biraz büyüdü derken orta yerde buluştuk, önemli olan zoru başarmaktı gururluyuz iyi ki de okumuşuz" diye konuştu.

(SÖZ-UY-Y-)



17.05.2017 15:48:45 TSI

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