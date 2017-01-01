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BYEGM müdürlüğü Denizli basını ile bir araya geldi



(Fotoğraflı)



Medeni Topaloğlu

DENİZLİ (İHA)- Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü (BYEGM) Muğla İl Müdürü Başkanı Cavit Okur ve yönetim kurulu üyeleri Denizli'de çalışan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

BYEGM Muğla İl Müdürü Cavit Okur ve beraberindeki heyet Denizli basın ile toplantıda bir araya geldi. Düzenlenen kahvaltı programına BYEGM Muğla İl Müdürü Cavit Okur, Denizli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Osman Nuri Boyacı, Denizli Basın İlan Kurumu Başkanı Müdürü Mesut Keser, Denizli'de çalışan gazeteciler ve Muğla'dan heyet katıldı.

Kahvaltı sonrası Muğla İl Müdürü Cavit Okur, kendilerine yönetimde olduğu süre içinde yerel basından gelen her talebi titizlikle dikkate aldıklarını ve basın kartları konusunda çalışanları hiç mağdur etmediklerini söyledi.

Yerel basının güçlenmesi gerektiğinin altını çizen Okur, "Denizli televizyon açısından zengin bir il, ancak ne yazık ki gazete anlamında bölgemize bağlı diğer illerden daha zayıf. Yerel basının güçlenmesini istiyoruz, ancak yerel basın kendi sorunlarını dile getirecek bir rapor hazırlamadı. Özellikle internet sitelerinin bu konuda elle tutulur bir çalışması yok. Türkiye'de 3-5 ilde yerel basın çok güçlü, diğer illerden bu kadar değildir. Yerel basının güçlenmesi konusunu her zaman dile getirdim. Özellikle 15 Temmuz darbe girişimi sırasında basını gücünün görülmesi açısından önemliydi" diye konuştu.

Daha sonra bir konuşma Denizli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Osman Nuri Boyacı, yerel basınının güçlenmesi konusunda il Müdürü Cavit Okur ile aynı fikirde olduğunu söyledi.

Denizli Gazeteciler Cemiyeti adına Başkan Boyacı, İl Müdürü Okur'a bir plaket verdi.

(MT-Y)



17.05.2017 15:49:22 TSI

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