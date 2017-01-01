ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / DENİZLİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

BYEGM müdürlüğü Denizli basını ile bir araya geldi

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 15:49
BYEGM müdürlüğü Denizli basını ile bir araya geldi
BYEGM müdürlüğü Denizli basını ile bir araya geldi

(Fotoğraflı)

Medeni Topaloğlu
DENİZLİ (İHA)- Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü (BYEGM) Muğla İl Müdürü Başkanı Cavit Okur ve yönetim kurulu üyeleri Denizli'de çalışan basın mensuplarıyla bir araya geldi.
BYEGM Muğla İl Müdürü Cavit Okur ve beraberindeki heyet Denizli basın ile toplantıda bir araya geldi. Düzenlenen kahvaltı programına BYEGM Muğla İl Müdürü Cavit Okur, Denizli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Osman Nuri Boyacı, Denizli Basın İlan Kurumu Başkanı Müdürü Mesut Keser, Denizli'de çalışan gazeteciler ve Muğla'dan heyet katıldı.
Kahvaltı sonrası Muğla İl Müdürü Cavit Okur, kendilerine yönetimde olduğu süre içinde yerel basından gelen her talebi titizlikle dikkate aldıklarını ve basın kartları konusunda çalışanları hiç mağdur etmediklerini söyledi.
Yerel basının güçlenmesi gerektiğinin altını çizen Okur, "Denizli televizyon açısından zengin bir il, ancak ne yazık ki gazete anlamında bölgemize bağlı diğer illerden daha zayıf. Yerel basının güçlenmesini istiyoruz, ancak yerel basın kendi sorunlarını dile getirecek bir rapor hazırlamadı. Özellikle internet sitelerinin bu konuda elle tutulur bir çalışması yok. Türkiye'de 3-5 ilde yerel basın çok güçlü, diğer illerden bu kadar değildir. Yerel basının güçlenmesi konusunu her zaman dile getirdim. Özellikle 15 Temmuz darbe girişimi sırasında basını gücünün görülmesi açısından önemliydi" diye konuştu.
Daha sonra bir konuşma Denizli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Osman Nuri Boyacı, yerel basınının güçlenmesi konusunda il Müdürü Cavit Okur ile aynı fikirde olduğunu söyledi.
Denizli Gazeteciler Cemiyeti adına Başkan Boyacı, İl Müdürü Okur'a bir plaket verdi.
(MT-Y)

17.05.2017 15:49:22 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Merkezefendililer halk oylamasına gidiyor
YEREL

MERKEZEFENDİLİLER HALK OYLAMASINA GİDİYOR
Büyükşehir'den Liseler Arası Tiyatro Günleri
YEREL

BÜYÜKŞEHİR'DEN LİSELER ARASI TİYATRO GÜNLERİ
Şehit Başsavcı Alper ve şoförü Akşehirli için lokma dağıtıldı
YEREL

ŞEHİT BAŞSAVCI ALPER VE ŞOFÖRÜ AKŞEHİRLİ İÇİN LOKMA DAĞITILDI
Tavas'ta Zeybekler Günü çeşitli etkinliklerle kutlanacak
YEREL

TAVAS'TA ZEYBEKLER GÜNÜ ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLERLE KUTLANACAK
Denizli polisinden düğün, nişan, sünnet ve asker uğurlama uyarısı
YEREL

DENİZLİ POLİSİNDEN DÜĞÜN, NİŞAN, SÜNNET VE ASKER UĞURLAMA UYARISI
Pamukkale Belediyesi'nden yürüyüş ve bisiklet yolu
YEREL

PAMUKKALE BELEDİYESİ'NDEN YÜRÜYÜŞ VE BİSİKLET YOLU
Denizli'de &quot; Engellilik başarıya engel değil ' söyleşisi
YEREL

DENİZLİ'DE " ENGELLİLİK BAŞARIYA ENGEL DEĞİL ' SÖYLEŞİSİ
Denizli'de uyuşturucu operasyonu
YEREL

DENİZLİ'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU
Şehit Başsavcı'nın ölümüyle ilgili soruşturma
YEREL

ŞEHİT BAŞSAVCI'NIN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ SORUŞTURMA
Denizli Ticaret Borsası
YEREL

DENİZLİ TİCARET BORSASI
Etnospor'da Denizli ilgisi
YEREL

ETNOSPOR'DA DENİZLİ İLGİSİ
Denizli heyeti, Evteks Fuarı'nda stant açan 86 firmayı ziyaret etti
YEREL

DENİZLİ HEYETİ, EVTEKS FUARI'NDA STANT AÇAN 86 FİRMAYI ZİYARET ETTİ
Peşinden koş sporseverler ile Denizli'de tekrar buluşuyor
YEREL

PEŞİNDEN KOŞ SPORSEVERLER İLE DENİZLİ'DE TEKRAR BULUŞUYOR
Şehit Başsavcı Alper'in hayali gerçekleşiyor
YEREL

ŞEHİT BAŞSAVCI ALPER'İN HAYALİ GERÇEKLEŞİYOR
Denizli'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL

DENİZLİ'DE TRAFİK KAZASI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI
Pamukkale'de 5. Futbol Şöleni
YEREL

PAMUKKALE'DE 5. FUTBOL ŞÖLENİ
Servergazi Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezi hastaları uğraşlarla topluma kazandırıyor
YEREL

SERVERGAZİ TOPLUM VE RUH SAĞLIĞI MERKEZİ HASTALARI UĞRAŞLARLA TOPLUMA KAZANDIRIYOR
15 Mayıs ruhu 98 yıl sonra yeniden
YEREL

15 MAYIS RUHU 98 YIL SONRA YENİDEN
EN ÇOK OKUNANLAR
Beyaz Saray'a yeni sözcü iddiası!
DÜNYA

TRUMP'IN SON GÖZDESİ!

 1
  • 2 Doktorlar dizisinin 'kötü kadın'ı şimdi ne yapıyor?
  • 3 63 bin kişinin öldüğü terk edilmiş hastanedeki korkunç sır
  • 4 Ağacı kesip oydu! Bakın ortaya ne çıktı...