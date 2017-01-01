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ESKKK 19. Bölge Birliği Başkanı Mustafa Alan'dan Vali Kamçı'ya ziyaret

- Kayseri Valisi Süleyman Kamçı:

- " Esnafımızın yüzü gülünce, vatandaşımızın da yüzü güler"



(Fotoğraflı - Görüntülü)



Ali Göç

KAYSERİ (İHA) - Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi 19. Bölge Birliği Başkanı Mustafa Alan ve beraberindeki heyet Kayseri Valisi Süleyman Kamçı'yı makamında ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi 19. Bölge Birliği Başkanı Mustafa Alan, birliğin çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Alan, "Küçük esnaflara 150 bin TL'ye kadar kredi veriyoruz. Bu kredide yüzde 5 oranında hazine desteği var. Hem bakanlığımıza hem de hükümetimize teşekkür ediyoruz. Bizim esnafa verecek para sıkıntımız yok. Biz Cumhuriyet tarihinde en fazla krediyi AK Parti hükümetlerinden aldık. Yapılan iyiliği de edilen kötülüğü de esnaf unutmaz. Bu kooperatifler esnafa can suyudur" ifadelerini kullandı.

Kayseri Valisi Süleyman Kamçı da, "Esnafımızın yüzü gülünce, vatandaşımızın da yüzü güler. Esnafın iyi durumda olması lazım. O anlamda devletimizin ve hükümetimizin katkılarıyla esnafımıza güzel bir katkı sağlanıyor. Miktar belki az gibi gelebilir ama zaten esnafımız o kadar parayla işi döndürmeye çalışıyor. Emeği geçenlere teşekkür ederim. Çoğunuz esnafsınız. Esnafın derdini esnaflıktan gelen daha iyi anlar. Sizleri esnafın yanında görmek bizi mutlu ediyor" şeklinde konuştu.

(AG-AÖ-Y)



17.05.2017 15:49:36 TSI

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