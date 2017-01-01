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Eşsiz Bodrum Tanıtım Tırına ziyaretler devam ediyor



(Fotoğraflı)



Eren Ayhan

MUĞLA (İHA) - Eşsiz Bodrum Tanıtım Tırına, 6 bin 3 yüz kilometre yol kat ederek yola çıktığı günden bu yana yapılan program dâhilinde 28'inci durağı olan Mevlana toprakları Konya'da ziyaretler devam ediyor.

Konya Mevlana İslam Kültür Merkezinde bulunan Bodrum Tanıtım Tırını Konya İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdussettar Yarar, Konya İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Mehmet Yündem, TÜRSAB Konya Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Kazım Yanar, TÜRSAB Konya Kültür Komite Başkanı Ali Özkan ziyaret etti. Tırı ziyaret eden misafirler, tırı dolaşarak içeride bulunan fotoğraf sergisini inceleyip aynı zamanda Bodrum tanıtım filmini izlediler. Kısa süre sohbet gerçekleştiren misafirler, Eşsiz Bodrum Tanıtım Tırı Koordinatörü Fikret Hıdır'dan proje hakkında bilgi aldı.

Eşsiz Bodrum Tanıtım Tırı ekibine "hoş geldiniz" diyen Konya İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdussettar Yarar, "Konya'ya gelen Bodrum Tanıtım Tırına hoş geldiniz ziyaretinde bulundum. Burada Bodrum'u anlatan tırı gezip inceleme fırsatı buldum. Ben, burada bulunan ekibe tekrardan hoş geldiniz diyorum ve çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.

Konya'da bulunan Eşsiz Bodrum Tanıtım Tırından dolayı memnuniyetini dile getiren TÜRSAB Konya Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Kazım Yanar ise, "Bodrum'daki meslektaşlarımız tarafından tırın burada olduğuna dair bilgiyi aldık ve hiç zaman kaybetmeden tırı ziyaret etmek istedik. İl Kültür ve Turizm Müdürümüz ile birlikte buraya gelerek tırı gezme fırsatı bulduk ben bu projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

(MB-Y)



17.05.2017 15:51:06 TSI

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