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Köylere hizmet götürme birliği toplantısı



(Fotoğraflı)



Toprak Akkaya

ÇANAKKALE (İHA) - Biga Köylere Hizmet Götürme Birliğinin mayıs ayı olağan meclis toplantısı yapıldı.

Kaymakam Gökhan Görgülüarslan, Biga Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonundaki toplantıda yaptığı konuşmada, "Dışarıdan çok fazla işçiyi ilçemize aldığımız bir dönem. Bu süreci takip etmemiz gerekiyor. Herkes istediği her yere işçi grubunu getirip yerleştiremiyor. Belirli olan şartlarda işçileri istihdam etmemiz gerekiyor. Bu konuda muhtarlarımızın gereken özeni göstermesini bekliyoruz. Bir diğer konuda su depolarının temizliği. İçme ve kullanma suyundaki hijyeni takip etmemiz gerekiyor. Depolarımızı yılda iki kez temizlemeliyiz. Kanunen bu muhtarlarımızın görevidir" dedi. Daha sonra birlik encümeni üyeliklerine kapalı zarf usulü yapılan 111 üyenin katılımı ile İl Genel Meclis üyeleri Bülent Korkmaz ve Nihat Borazan Muhtarlardan ise Kadir Tül ve Nazif Bilgin seçildi.

(GD)



17.05.2017 15:51:11 TSI

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