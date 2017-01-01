Mudanya'da faytonlu nostaljisi
(Fotoğraflı)
Levent Kaya
BURSA (İHA) - Mudanya'da ısınan havalarla beraber nostaljik fayton gezintilerine vatandaşın ilgisi artıyor.
Mudanya sahilinde güzel havaların da başlamasıyla fayton turlarına halk ilgi gösteriyor. Mudanya'da sahil girişinden başlayan nostaljik fayton turu Mudanya-Güzelyalı arasında hizmet veriyor. Öte yandan nostaljik fayton Mudanya'daki görülmeye değer tarihi alanlara da seferler düzenliyor. Halkın faytonlara büyük ilgi duyduğunu ifade eden Ali Özkan, yaz sonuna kadar turlara devam edeceklerini dile getirdi.
(MŞ)
17.05.2017 15:48:20 TSI
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