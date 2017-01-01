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Merkezefendililer halk oylamasına gidiyor

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 15:51
Merkezefendililer halk oylamasına gidiyor
Merkezefendililer halk oylamasına gidiyor

(Fotoğraflı)

DENİZLİ (İHA)- Merkezefendi Belediyesi, Gerzele Mahallesinde yapımı tamamlanan projenin kütüphane ya da pazaryeri olacağı referandum ile belirlenecek. Gerzeleliler, 28 Mayıs Pazar günü saat 11.00'de sandığa gidecek.
Merkezefendi'de 28 Mayıs Pazar Günü saat 11.00'de halk oylaması yapılacak. Gerzele Mahallesi'ndeki Fetih Camii karşısında bulunan ve yapımı tamamlanan projenin kararını Gerzele sakinleri verecek.
Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, "Gerzele Mahallemize kazandırdığımız bir projemiz var. Bu projemizin çalışmaları bitti. Şimdi vatandaşımıza soracağız. Vatandaşımızın vereceği karara göre, ya kütüphane ya da pazaryeri olarak kullanacağız. Bunun için 28 Mayıs Pazar günü saat 11.00'de Gerzele Mahallesi'nde oturan vatandaşlarımızı sandığa gitmelerini istiyoruz. Gerzele'ye kazandırılan bu projede kararı vatandaşlarımız kendisi verecek" dedi.
(İHA-Y)

17.05.2017 15:51:37 TSI
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