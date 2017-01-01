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Etnospor'a Yunusemre damgası



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MANİSA (İHA) - Yunusemre Belediyespor Judo Takımı sporcuları İstanbul Etnospor Kültür Festivali'nde gerçekleştirilen Kuşak Güreşi Türkiye Şampiyonası'nda başarılı dereceler elde etti.

Sporun birçok branşında başarılı sonuçlar kazanan Yunusemre Belediyespor Judoda da başarıdan başarıya koşuyor. İstanbul'da yapılan Kuşak Güreşi Türkiye Şampiyonası'nda Belediye Judo sporcuları önemli dereceler kazandı. Judo sporcuları şampiyonada Ramazan Yalçın 73 kilogramda birinci, Kağan Yaroğlı 66 kilogramda ikinci, Mustafa Efe Barak 46 kilogramda üçüncü oldu. Bayanlarda ise Bengüsu Sütütemiz 36 kilogramda birinci, Hilal Altan 40 kilogramda ikinci, Ayşe Baş 44 kilogramda üçüncülük derecelerini elde etti. Yunusemre Belediyespor Judo Antrenörü Ali Atmaca, başarılarından dolayı sporcuları tebrik ederken, "Bizlere her daim destek olan Yunusemre Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi, Belediyespor Başkanı Arif Alkan ve yönetimine de çok teşekkür ederim" dedi.

(SC-Y)



17.05.2017 15:52:16 TSI

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