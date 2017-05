YEREL HABERLER / GAZİANTEP HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kız çocuklarının okuma oranlarının arttırılması projesi

Kız çocuklarının okuma oranlarının arttırılması projesi



GAZİANTEP (İHA) - Türkiye ile Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilen ve Milli Eğitim Bakanlığı liderliğinde yürütülen Kız Çocuklarının Okuma Oranlarının Artırılması Projesi (KEP II) kapsamında düzenlenen 'Özellikle Kız Çocuklarının Eğitimine Destek Konferansı, Gaziantep'e gerçekleşti.

Konferansın açılışında konuşan Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Osman Nuri Gülay, kız çocuklarının okula devam oranlarını yükseltmek, iş gücünün mesleki beceri ve yeterliliklerini arttırmak ve aileleri eğitimin önemi konusunda bilinçlendirmek amacıyla 15 pilot ilde projeyi uyguladıklarını dile getirerek, "Kız çocuklarını okutmayan bir toplumun kalkınması mümkün değil" değerlendirmesinde bulundu. Kız çocuklarının okula devam oranlarının arttırılmasında destek sağlayabilecek tüm paydaşlara ve öğretmenlere eğitim verdiklerini hatırlatan Gülay, "3 tane televizyon spotu hazırladık. Okullarımıza bağlı 13 yurt donattık. Veli bilgilendirme toplantıları düzenledik. Okul ve aile ziyaretleri gerçekleştirdik. 24 bin 813 aileye ulaştık. 12 bin 977 öğrenciyle buluştuk. Proje süresince 5 bin 22 kız öğrencimizin okula devam etmelerini sağladık. Biz bunları evlatlarımız için yaptık. Nesillerimizi yetiştirecek kız çocuklarımızın eğitimi bizim için çok önemli. Kız çocuklarımızın eğitimli olması demek eğitimli bir Türkiye demektir, eğitimli bir nesil demektir." diye konuştu. Gülay, Mevlana'nın "Can konağını arıyorsan cansın; bir lokma ekmek arıyorsan ekmeksin; şu nükteyi biliyorsan, işi biliyorsun demektir: Neyi arıyorsan o'sun sen" sözlerini anımsatarak, "Biz ne aradığımızı biliyoruz. Biz iyi eğitimi en iyi şekilde verebilmenin yollarını arıyoruz, biz eğitim neferiyiz. Çünkü biz bugünümüzü kurtarmanın değil, yarınlarımızı inşa etmenin derdindeyiz. İşte biz bu yüzden eğitimi ve bilhassa kız çocuklarımızın eğitimini önemsiyoruz. Toplumların ilerlemesinin temeli eğitimdir, ilimdir, irfandır. Bir insanı eğitmek bir kişiyi eğitmektir, bir kız çocuğunu eğitmek ise toplumu, gelecek nesilleri eğitmektir" şeklinde konuştu.

"Eğitimde fırsat eşitliği sağlamak üzere seferberlik başlattık"

Kız çocukların toplumun güvencesi olduğunu vurgulayan Gülay, "Eğitimin ilk ve en önemli merkezi de kızlarımızdır. Bu toplumun okumuş kızlarımıza, eğitimli kız çocuklarımıza ihtiyacı var. Millî Eğitim Bakanlığı olarak bütün çocuklarımız için eğitimde fırsat eşitliği ve kaliteli eğitime erişimi sağlamak üzere bir seferberlik başlattık. Kız çocuklarımızın eğitimini önemsedik. Aynı amaca hizmet eden farklı projeler geliştirdik. 'Haydi Kızlar Okula' kampanyası ile çok büyük başarılara imza attık. 'Baba Beni Okula Gönder Kampanyası' akabinde Özellikle Kız Çocuklarının Okula Devam Oranlarının Artırılması Projeleri ile kız çocuklarımızın eğitiminin önemine dikkat çektik. Özellikle kız çocuklarının eğitime her düzeyde devam oranlarının arttırılmasıyla birlikte okul terk oranlarının düşürülmesini de hedefledik" ifadelerini kullandı. 2016-2017 eğitim-öğretim yılında orta öğretime devam eden 4 milyon 296 bin 261 öğrencinin 2 milyon 102 bin 986'sını kız öğrencilerin oluşturduğunu bildiren Gülay, "Öğrencilerimize pansiyon imkanı sunarak, taşımalı eğitimle destek verdik. Toplam öğrenci sayımızın yarısının kız öğrenciler olduğunu dikkate aldığımızda şunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz: Biz eğitimde fırsat eşitliğini sağlamışız, bizim kız çocuklarımız okuyor. Projelerimiz hayat buluyor, amacına ulaşıyor" dedi.

"Eğitim nesil yetiştirme işidir, medeniyet inşasıdır"

Gülay nesil yetiştirme ve medeniyet inşası işi olduğunu vurgulayarak, "Güçlü bir medeniyet inşa etmek, geleceğin özgüvenli bireylerini yetiştirmek için evlatlarımızın eğitimi daima önceliğimiz olmuştur. Bu önceliğimizin içinde de kız çocuklarımızın eğitimi bizim için ayrı bir öneme haizdir. Bugün kız çocuklarımız bilim, sanat, spor gibi pek çok alanda ulusal ve uluslararası başarılara imza atıyorlar. Jimnastikte dünya şampiyonluğu elde eden, hazırladığı fizik projesiyle dünyada derece alan, ülkemizi temsil eden öğrencilerimiz bizim gururumuz, medarı iftiharımızdır. Kız çocuklarımızı ilim, irfan yolunda tam donanımlı bireyler olarak yetiştirmek için çalışıyoruz. Eğitim alanında her gün yeni ve değerli adımların artarak devam edeceğine olan inancımla Özellikle Kız Çocuklarının Okula Devam Oranlarının Artırılması Projesi'ne desteklerinden ötürü Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonuna teşekkür ediyor, Projenin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından, Özellikle Kız Çocuklarının Okula Devam Oranlarının Artırılması Projesi kapsamında okula kazandırılan Van, Iğdır, Gaziantep ve Ağrı'dan gelen öğrenciler başarı öykülerini anlattı. Programa, AB Türkiye Delegasyonu Mustafa Balcı, Bilim, Sanayi ve Teknolıji Bakanlığından Genel Müdür Elife Kaptan ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.

