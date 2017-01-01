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Pancar çiftçilerinden Kayseri Şeker'e destek ziyareti

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 15:53
Pancar çiftçilerinden Kayseri Şeker'e destek ziyareti
Pancar çiftçilerinden Kayseri Şeker'e destek ziyareti

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Kayseri Şeker'de yaklaşan seçim heyecanı her geçen gün artıyor. Bölgelerden, İlçelerden, Köylerden çiftçiler akın akın Kayseri Şeker'e gelerek 25 Mayısta yapılacak Genel Kuruluda yönetime destek verdiklerini açıkladı.
Pınarbaşı Bölge Çiftçilerinin Kayseri Şeker Ziyaretine, Ak Parti Pınarbaşı İlçe Başkanı Türkay Kara, Bahçelik Barajı Sulama Birliği Başkanı İbrahim Ülker, Pancar ekşimi yapan köy muhtarları ve çiftçiler katıldılar. Ziyaret esnasında Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Özer, Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Üyelerinden Harun Halıcı, Çiftçi Hizmetleri Koordinatörü Kazım Duygulu ve diğer yetkililer de hazır bulundular.
Pınarbaşı bölgesinden gelen çiftçiler adına konuşan Ak Parti Pınarbaşı İlçe Başkanı Türkay Kara; "Başkanımıza yeniden aday olduğu için hem hayırlı olsun hem de Pınarbaşı çiftçileri kendisinden memnun olduğu için çalışmalarına destek mahiyetinde geldik teşekkür ediyoruz" dedi.
Bahçelik Barajı Sulama Birliği Başkanı İbrahim Ülker ise, "Pınarbaşı çiftçileri ve pancar ekicileri olarak Başkanımıza önümüzdeki yapılacak seçimde yanında olduğumuzu destek olduğumuzu ifade etmek için bu gün buradayız. Sayın Başkanımıza sadece oy veren değil gönül veren insanlar olarak buradayız" diye konuştu.
Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay da, "25 Mayıs yeni bir başlangıç olacak. Ben öncelikle Pınarbaşı'ndan zahmet edip gelen çiftçilere başta AK Parti İlçe Başkanımız, Sivil Toplum Kurulu Başkanı, Siyasi partilerde görev yapan arkadaşlarımız, muhtarlarımız hanım efendi kardeşlerimiz ve çiftçilerimiz öncelikle hepsine hoş geldiniz diyorum. Tabi bu destekler 25 Mayıstaki yeni başlangıcın bir ifadesidir. Aslında bu kadar insanların top yekûn gelip bu şekilde desteğini veriyor olması yeni bir başlangıcın ifadesidir. Normal şartlarda gidip seçim çalışmasını orada yapmamız lazım fakat bu insanlar o kadar gönül insanlar ki bize o kadar ağır sorumluluk yüklüyorlar ki, İlçelerinden, Köylerinden kalkıp buralara kadar gelerek adaylığımıza destek veriyorlar. Bunun tarifi mümkün değil izahı kolay değil. Gönülden bu davranışa müteşekkirim çok teşekkür ediyorum. Bu bağlılıklarına layık olmaya çalışıyorum.
Bundan sonra inşallah daha çok gayret göstereceğiz. Bu gayretle yeni yatırımlar başlayacak. Zaten çiftçilerimizin ürünlerini değerlendirecek devam eden yatırımlar var. Daha fazla gelir sağlayacak bir şekilde yatırımları arttıracağız. Çiftçimizin standardını yükselteceğiz. Kayseri Şeker Fabrikası bu insanların desteği ile bunu başaracak. Çiftçimize şunu söyledik desteğinizi arkamızda dağ gibi görmek istiyoruz. Onlar da dağ gibi arkamızda olduklarını söylediler bunu da zaten bu tablo gösteriyor. Başta Başkanlarımız olmak üzere hepsine şükranlarımı sunuyorum.Kayseri Şekerin Çiftçisinin gücü birlik ve beraberliği Kayseri Şekere yön verecektir. Cenab-ı Allah yolumuzu aydınlık eylesin inşallah" dedi.
(AÖ-Y)

17.05.2017 15:53:58 TSI
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