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Mahkeme, sahte polise acımadı

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 15:57
Mahkeme, sahte polise acımadı

Şeref Kahraman
KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de telefonla arayıp, kendisini polis olarak tanıtarak yaşlı insanları dolandırdığı iddiasıyla iki ayrı mahkemede tutuklu yargılanan sanığa toplam 5 yıl 10 ay hapis cezası verildi.
İlk duruşmada 3 yıl 4 ay hapis
Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 15 Mayıs'ta görülen davada tutuklu sanık G.M. (23) ile mağdur K.G.(60) hazır bulunurken, diğer sanık İ.A. ise duruşmaya katılmadı. Yaşlı kadın K.G.'yi polis olarak tanıtan ve 10 bin TL değerinde 3 bilezik alan ve daha sonra mağdurun zararını gideren G.M.'ye mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu 'dolandırıcılık' suçundan 3 yıl 4 ay hapis, 8 bin 940 TL adli para cezası verdi. Firari İ.A.'nın ise dosyasının tefrik edilerek, ayrı yargılanmasına karar verildi.
İkinci duruşmada 2 yıl 6 hapis
Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen davada ise tutuklu sanık G.M. ve avukatı ile mağdur A.P. hazır bulundu.
Tutuklu sanık G.M., "Suçumu kabul ediyorum. Beni İ.A. isimli arkadaşım yönlendirdi. Kendisi Şanlıurfa'dan aradı ve benim görüştüğü kişiden para almamı söyledi, bana da verecekti ama ne kadar vereceğini söylemedi. Ben de kabul ettim, söylenen yere gittiğimde polisler yakaladı. Bir kez daha bir yaşlının parasını teslim almıştım, ikincisinde yakalandım" diye konuştu.
Mağdur A.P. ise sanıktan şikayetçi olmadığını belirterek, "Telefon ile arayarak polis olduklarını söylediler. Bankada ne kadar param ve altınım varsa çekmemi ve el izi tespiti yapacaklarını söylediler. Ben de inandım ve bankaya gidip 25 bin TL çektim, daha sonra polisi aradığımda dolandırıldığımı anladım. Polis evimize geldi, bu sanık da parayı almak için geldiğinde polisler yakaladı. Zararım yok, bir daha yapmasın, şikayetçi değilim" dedi.
Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık G.M.'ye olay teşebbüste kaldığı gerekçesiyle 2 yıl 6 ay hapis, 31 bin 240 TL adli para cezası verdi. Sanığa iki ayrı mahkemede toplam 5 yıl 10 ay hapis cezası verilmiş oldu.
(AÖ-Y)

17.05.2017 15:57:53 TSI
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