YEREL HABERLER / BURDUR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Burdur orman yangınları ile mücadeleye hazır

Burdur orman yangınları ile mücadeleye hazır



(Fotoğraflı)



Hayal Girişim

BURDUR (İHA)- Burdur Orman Yangınları ile Mücadele Komisyon Toplantısı, Burdur Valisi Şerif Yılmaz'ın başkanlığında gerçekleştirildi.

Burdur 112 Acil Çağrı Merkezi'nde gerçekleşen toplantıda orman yangınları ile mücadele, alınması gereken önlem ve işlemler ele alındı. Toplantıda ilk olarak Isparta Orman Bölge Müdürü İsmail Tüfekçi sunum yaptı. Orman yangınlarının geçmiş yıllara oranla azaldığını belirten Bölge Müdürü Tüfekçi, 153 köye su tankeri tankı verildiğini, talep edilmesi halinde vermeye devem edeceklerini belirtti. Orman yangınlarının azaltılmasına ilişkin eğitim ve diğer tüm önlemlerinin alındığını belirten Bölge Müdürü Tüfekçi, orman yangınlarına neden olan anız yakma ve benzeri diğer unlara dikkat çekti. Uygulanması gereken bazı konuları paydaş kumlarla paylaştı.



"Yangına ilk müdahale çok önemli bir husus"

Burdur Valisi Şerif Yılmaz ise, "Yağış miktarımız geçen yıllara göre az. İkincisi hava sıcaklıkları da mevsim normallerinin 1-2 üstünde olacak bu yıl, bu ikisini yan yana koyduğumuzda orman yangın riski açısından da yüksek risk bu yıl var. Onun içinde bizim hazırlıklarımızı en üst seviyede tutmamız lazım. Yangına ilk müdahale en önemli husustur. Onun içinde köylere verilen su tankerleri dahil olmak üzere müdahale edecek olan ekiplerin, bilinçlendirilmesi ve onların eğitilmesinde önemli bir husus. Yangın esnasında diğer kurum ve kuruluşlarımızın da imkânlarını da çok seri bir şekilde kullanmamız gerekiyor. Burada biraz önce listeler yapıldı. Aslında onun tüm iş makinaları ile ilgili bir listeyi oluşturalım. Envanterde bulunsun. Şu anda bir istifade edeceğiz diyoruz ama istifade etmezden öncede nerede hangi iş makinaları var. Kaç tane tanker var. Gerektiğinde şu tankerleri şuraya yönlendirelim gibi onları güncel tutmamız lazım. AFAD ile beraber ormanında elinde olması lazım. Orman yangını olunca siz çok fazla müdahil olmuyorsunuz. Sahibi orman teşkilatı olduğu için o anda kime müdahale edilmesi gerektiğini bilmelerinde fayda var" diye konuştu.



"Yangın terörüne dikkat"

Yangın terörüne dikkat çeken Vali Yılmaz, "İnşallah kazası belasız bir sezon geçiririz. Geçmiş yıllara göre yerden kullanılan iş makinalarının artması, gerek uçak ve helikopterler ile havadan müdahale ile beraber yangınlar çok şükür azaldı. Ancak terör tehdidi ile halen karşı karşıya bulunduğumuz bir dönemde özellikle arkadaşlarım buna dikkat etmesi lazım. Arazide ormanlık alanda yabancı şahıslar varsa bunu derhal güvenlik kuvvetlerine bildirmesi lazım. Sabotajlara karşı, orman yanlarını çıkarma ihtimaline karşı da bizim bu kişilerin bu işleri yapabileceğini, özellikle turizm bölgesinin hemen kenarında olmamız nedeni ile de terör örgütlerinin bunlara yönelebileceğini de değerlendirelim. Hem güvenlik kuvvetlerimiz, hem orman teşkilatımız ve diğer kurumlarımızın da bu konuda hassas olması lazım. İnşallah yanan miktarının azalma süreci devam eder, yangın olmadan bitki örtülerinin doğal ortamı bozulmadan bölgenin güzelliğini devam ettiririz. Gelecek nesillere daha güzel bir şekilde bu ülkeyi bu toprakları bırakırız diye düşünüyorum" dedi.

(HG-Y)



17.05.2017 15:57:55 TSI

NNNN

