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Yılın hemşiresine teşekkür plaketi



(Fotoğraflı)



Kenan Akyüz

SAMSUN (İHA) - Sağlık Bakanlığı tarafından Samsun'da yılın hemşiresi seçilen Havza Devlet Hastanesi Diyaliz Servisi Hemşiresi Dilek Korkmaz'a başarılı ve özverili çalışmalarından dolayı Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Süleyman Sırrı Kılıç tarafından teşekkür plaketi verildi.

Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliğinde düzenlenen törende kısa bir konuşma yapan Samsun Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Prof.Dr. Süleyman Sırrı Kılıç, "Her yıl Sağlık Bakanlığımız özveriyle çalışan, başarılı personellerimize ödül veriyor, onları taltif ediyor. Bu yıl da Havza Devlet Hastanemizde gece gündüz demeden verdiği hizmetlerden dolayı yılın hemşiresi seçilen hemşiremiz Dilek Korkmaz, Sağlık Bakanımız Recep Akdağ'ın elinden teşekkür belgesini aldı. Bu vesileyle görevini fedakarca yapan tüm hemşirelerimiz adına şahsında Yılın Hemşiresi Dilek Korkmaz'ı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Havza Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Mustafa Keçeci ve Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Nizamettin Güzndüz'ün de hazır bulunduğu törenle teşekkür plaketi alan 25 Yıllık Hemşire Dilek Korkmaz'da, yılın hemşiresi seçilmesinden dolayı çok mutlu ve heyecanlı olduğunu, bu ödüle layık görüldüğü için büyük bir gurur yaşadığını belirtti. Korkmaz, bundan sonra da çalışma hayatında elinden gelen gayreti göstermeye devam edeceğini dile getirdi.

(KA-SLH-Y)



17.05.2017 15:58:52 TSI

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