YEREL HABERLER / GAZİANTEP HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Bora Tezel, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramını Kutladı.

GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Bora Tezel, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramını Kutladı.



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Bora Tezel, 19 mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramını kutladı.

GAGİAD Başkanı Bora Tezel, 19 Mayıs 1919 tarihinin Milli mücadelenin başlangıcı ve bağımsızlığın ilk adımı olduğunu belirterek, "Ülkemiz için önemli bir gündür. Özellikle de bugünün gençlere armağan edilmesinin ayrı bir önemi vardır. Gençlik bir toplumun yarınıdır. Yarınlarımızın ise bugün gençlere verdiğimiz önem ve değer ile bağlantılıdır" dedi. GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Bora Tezel, "Gençlerimizin en çok ihtiyaç duyduğu şeylerden birisi donanımlı ve kaliteli bir eğitim ve sürekli gelişip ilerleyecekleri istihdamdır. Bu iki unsuru onlara sağlayabildiğimiz zaman geleceğimiz daha başarılı olacaktır. Ülkemizin hedeflerine ulaşabilmesi için bu unsurlar üzerinde çalışmalı ve gençlerimizi gereken desteği sağlamalıyız. Toplumsal bilinci yüksek, hedefleri olan, milli birlik ve beraberliğe önem veren bir nesil, geleceği sağlam temeller üzerine inşa edilmiş bir milletin temelidir. Bu duygu ve düşüncelerle, 19 Mayıs 1919 Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramının 98. yıldönümünü kutlar, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi şükran, minnet ve rahmetle anarım" dedi.

(SD-



17.05.2017 15:59:00 TSI

NNNN

