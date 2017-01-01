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Özel öğrencilerden muhteşem gösteri



(Fotoğraflı)



Hasan Yiğen

MANİSA (İHA) - Manisa'nın Kula ilçesinde çeşitli okullarda özel eğitim gören engelli öğrenciler tarafından hazırlanan Engelliler Haftası programı büyük beğeni topladı.

Engelliler Haftası dolayısıyla Kula'daki çeşitli okullarda eğitim gören özel eğitim sınıf öğrencileri tarafından Kula Yunus Emre Kent Meydanı Kültür Merkezi Konferans Salonunda kutlama programı düzendi. Programın açılışı, özel eğitim öğrencileri tarafından dönem içerisinde yapılmış el sanatları ve resimlerin sergi açılışı ile başladı. Programa katılan protokol üyeleri ve diğer davetliler, öğrenciler tarafından hazırlanan sergiyi gezdikten sonra, düzenlenen programa geçti. Saygı Duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programda günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Atatürk Ortaokulu rehberlik öğretmeni görme engelli İmdat Şanlı yaptı. En büyük engelin engellenmek olduğunu belirten Şanlı, kendisinin de görme engelli olarak yıllardır rehberlik öğretmenliği görevini sürdürdüğünü, hiçbir engelin vatandaşlar arasındaki eşitlik ilkesini bozmadığını ifade etti. Türkiye'nin yüzde 12.9'unu engelli bireylerin oluşturduğunu da kaydeden Şanlı, her insanın birer engelli adayı olduğunun unutulmaması gerektiğini belirtti.

Şanlı'nın konuşmasının ardından özel eğitim öğrencisi Batuhan Kaymak'ın İstiklal Marşının tamamını ezbere ve coşkulu bir şekilde okuması, seyirciler tarafından uzun süre alkışlandı. Özel eğitim öğrencileri tarafından hazırlanan program, çeşitli şiirlerin okunması, halk oyunları, dans gösterileri ve günün anlam ve önemine binaen hazırlanan koro ve tiyatro gösterileri ile sona erdi.

Kula'daki çeşitli okullarda öğrenim gören özel eğitim öğrencileri engelliler haftası dolayısıyla hazırlanan programa Kula Kaymakamı Osman Güven, Kula İlçe Milli Eğitim Müdürü Raşit Çarpan, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluş temsilcileri, okul müdürleri, engelliler, öğrenciler, engelli öğrencilerin velileri ve çok sayıda davetli katıldı.

(HY-SC)



17.05.2017 15:59:18 TSI

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