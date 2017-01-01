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Edirne'de koruma ve bakım altında bulunan çocukların yararına yemek verildi



(Fotoğraflı)



Ergin Yıldız

EDİRNE (İHA) - Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve Tut Elimi Edirne Derneği, koruma ve bakım altında bulunan çocukların yararına, dayanışma yemeği düzenledi.

Çocuklara yardım sağlanması amacıyla düzenlenen dayanışma yemeğine, Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Murat Ahmet Yörük, Trakya Üniversitesi Eski Rektörü Prof. Dr. Yener Yörük, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bilgin Özbaş, Aile ve Sosyal Politikalar Edirne İl Müdür Yardımcıları Sebahattin Bilgiç ve Erdinç Topçu ile eşleri, Melahat Şahin Hanımefendi ve beraberindekilerin katılım sağladığı, Tut Elimi Edirne Derneği Başkanı Şule Yörük'ün yanı sıra Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Murat Ahmet Yörük'ün eşi Ayşegül Yörük ve çok sayıda dernek üyesi, STK temsilcisi, iş adamı ve çocuklar yer aldı.

Çocuklara yardım sağlanması amacı ile düzenlenen dayanışma yemeği Edirne Meriç Nehri kenarında özel bir tesiste gerçekleşti. Gerçekleşen program açılış konuşmaları ile başladı. Ardından Emre Çam ve GAMTELİ Grubu yaptığı müzik şöleni ile eşsiz bir dinleti sergiledi. Yemeğe katılanlar arasında yer alan Müzisyen Evrim Kaşıkçı, katılımcıların isteklerini kırmayıp, akordeonu ile katılımcılara Balkan ezgilerinden küçük bir konser verdi. Usta sanatçı Erkan Mutlu'nun da yer aldığı yemekte, Erkan Mutlu ve ekibi tarafından katılımcılara müzik ziyafeti gerçekleştirildi. Hep bir ağızdan söylenen şarkılar ile çocuklar yararına düzenlenen dayanışma yemeği, hatıra fotoğraflarının ardından son buldu.

(EY-MEF-Y)



17.05.2017 16:00:03 TSI

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