YEREL HABERLER / MANİSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Salihli'de camiler Ramazan ayına hazırlanıyor

Salihli'de camiler Ramazan ayına hazırlanıyor



(Fotoğraflı)



Behzat Akcan

MANİSA (İHA) - Salihli Belediyesi, her yıl olduğu gibi Ramazan ayı öncesinde ilçe merkezi ile mahallelerde bulunan camilerde temizlik çalışmasına başladı.

Salihli Belediyesi İdari İşler Amirliği bünyesinde oluşturulan ekip tarafından, yaklaşan Ramazan ayı öncesinde ilçe merkezi ile kırsal mahallelerdeki toplam 161 caminin genel temizlikleri ve halıları yıkanarak Ramazan'a hazırlandı. Ekipler, camilerin halı, pencere ve avizeleri ile birlikte vatandaşların kullandığı tüm alanlarda detaylı bir temizlik çalışması yapıyor. Salihli Belediyesi tarafından rutin cami temizlik çalışmalarının da yıl boyunca sürdürüldüğü açıklandı.

Rahmetin ve bereketin bol olduğu mübarek Ramazan ayında camilerin daha yoğun bir şekilde kullanıldığını ifade eden Belediye Başkanı Zeki Kayda, "Ramazan ayının diğer aylara göre önemi daha fazladır. Çünkü Kur'an-ı Kerim bu ayda indirilmeye başlanmıştır. Ayrıca bin aydan daha hayırlı olan 'Kadir Gecesi' bu ay içerisindedir. Vatandaşlarımız, ibadetlerini yerine getirmek amacıyla camilerimize bu ay daha sık gitmektedir. Salihli Belediyesi olarak manevi değeri bizler için çok yüksek olan Ramazan ayında camilerimizin temizliği konusunda üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmek için çalışıyoruz" dedi.

(BA-SC)



17.05.2017 16:01:05 TSI

NNNN

