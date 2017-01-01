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Sosyal Güvenlik Haftası dolayısıyla Kaymakam Sırmalı'ya ziyaret



(Fotoğraflı)



Emrah Elmas

BALIKESİR (İHA) - Sosyal güvenlik bilincinin artırılması amacıyla kutlanan Sosyal Güvenlik Haftası kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu İlçe Müdürü Cuma Saygıner ve ekibi Kaymakam Ali Sırmalı'ya nezaket ziyaretinde bulundu.

Kaymakamlık makamında gerçekleşen ziyarette Sosyal Güvenlik Kurumunun çalışmaları hakkında bilgi veren İlçe Müdürü Saygıner, sosyal güvenlik kavramının toplumun tüm bireyleri tarafından bilinmesini sağlamak, vatandaşları hak ve yükümlülükler konusunda bilgilendirmek, toplumda sosyal güvenlik bilinci oluşmasına katkı sağlamak amacıyla Sosyal Güvenlik Haftasını kapsamında çeşitli ziyaretler gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Ali Sırmalı "Ülkemizde sosyal güvenlik kavramına yönelik farkındalığın artırılması amacıyla kutlanan bu haftanın öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın bilinçlendirilmesi konusunda önemli bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Sosyal güvenlik bilincinin oluşması ve yaygınlaştırılması amacıyla gerçekleştirdiğiniz faaliyetler ve ilçemize sunmuş olduğunuz hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

İlçe Sosyal Güvenlik Kurumunun, Edremit ilçesinde vatandaş odaklı çalışan önemli kurumlardan biri olduğunu belirten Kaymakam Sırmalı gerçekleştirilen ziyaret dolayısıyla SGK Müdürü Cuma Saygıner'e ve kurum personeline teşekkür ederek. "Sosyal Güvenlik Haftası münasebetiyle tüm çalışanlarınızın haftasını kutluyorum, başarılar diliyorum" dedi.

(EME)



17.05.2017 16:02:41 TSI

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