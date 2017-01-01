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Kaymakam Öner" Her iş yeri istihdama katkı sağlıyor"

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 16:04
Kaymakam Öner" Her iş yeri istihdama katkı sağlıyor"
Kaymakam Öner" Her iş yeri istihdama katkı sağlıyor"

(Fotoğraflı)

Fatma Talay
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, işyeri açılışına katılan Kaymakam Hüseyin Öner, her açılan işyerinin istihdama katkı sağladığını anlattı. İşyeri sahibi Ülkü Türköz'e hayırlı uğurlu olsun dileğinde bulunan Öner, olanakları ölçüsünde her açılışa katılmaya çalıştığını söyledi.
Burhaniye'de Ülkü Türköz'un Kadir Efe Caddesindeki Çamaşırhane ve Ütü Evi'nin açılışı için tören düzenlendi. Açılışa Kaymakam Hüseyin Öner, Belediye Başkan Yardımcısı Cemal Akkılınç, İlçe Emniyet Müdürü Tuncay Orhan, Müftü Hacı Öz, PTT Müdürü Süleyman Çelebi, MHP'li Meclis Üyesi Ali Galip Baş ve Türköz ailesinin yakınları katıldı. Kurdeleyi kesen kaymakam Hüseyin Öner, "İlçemizde yeni yeni işyerlerinin açılması bizi sevindiriyor. Her işyeri istihdama katkı sağlamaktadır. Ben de zamanım elverdiğince bu tür açılışlara katılıyorum. Hayırlı uğurlu olsun" dedi. Daha sonra Müftü Hacı Öz'ten yaptığı duanın ardından işyerinin kurdelesi kesildi. Konuklara teşekkür eden işletme sahibi Ülkü Türköz, çamaşır yıkama, ütü ve terzilik hizmetleri vereceklerini söyledi. Konuklara lokma ve ayran ikramı yapıldı.
(FT)

17.05.2017 16:04:15 TSI
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