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Talas Sanat Çalıştayı Başladı



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Talas Belediyesi sosyal ve kültürel faaliyetleri çerçevesinde Talas'ın tarihi ve doğal güzelliklerini resim tuvaline yansıtmak ve ölümsüz hale getirmek amacıyla 22 ressamın katıldığı "1. Sanat Çalıştayı"nı başlattı. İlçeyi gezen 22 profesyonel ressam Talas'ı kendilerine özgün stilleriyle yorumluyor.

Çalıştay hakkında bilgi veren Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, "Talas Belediyesi olarak birçok sosyal ve kültürel etkinliğe imza atıyoruz. Özellikle tarihi dokusu çok güzel olan bir ilçe olan Talas'ta bu sene yağlı boya sanat çalıştayını başlattık. 14 Mayıs'ta başlayan çalıştayımızda 22 profesyonel yağlı boya ressamı Talas'ı çizmeye çalışıyor. Ressamlarımız birçok farklı ilden katılım sağladı. Yapılan resimler 18 Mayıs'ta sergi ile taçlandırılacak. Resim severleri sergimize bekleriz. Aynı zamanda yapılan bu resimler Talas Belediyemizin çeşitli mekanlarında hem sergilenecek. Yani belediyemizin binalarını süsleyecek. Bu tür çalışmalar Talas'ın sosyal kültürel değerlerini artıracak. " dedi.

14 Mayıs'ta Talas gezisi ile başlayan çalıştay 19 Mayıs günü sona erecek.

(AG-AÖ-Y)



17.05.2017 16:04:15 TSI

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