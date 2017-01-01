Havalimanında iş kazası: 2 yaralı
Demet Leyne
MUĞLA (İHA) - Milas-Bodrum Havalimanında meydana gelen iş kazasında 2 işçi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre; Milas-Bodrum Havalimanında bulunan hangar inşaatı sırasında meydana gelen kazada, iş kazası gerçekleşti. Hangar inşaatının vinç çalışması sırasında gerçekleşen kazada, işçilerden Tuncay Yağcı (34) ve Turgay Perçemli (32) yaralandı.
İşçiler, çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından Özel İzan Sağlık Hastanesine sevk edildi. Tedavi altına alınan işçilerin durumunun, iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
(DL-MB-Y)
17.05.2017 16:04:32 TSI
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