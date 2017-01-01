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Elazığ'da, "Kültür" Turları" devam ediyor

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 16:05
Elazığ'da, "Kültür" Turları" devam ediyor
Elazığ'da, "Kültür" Turları" devam ediyor

(Fotoğraflı)

Yunus Özhanlı
ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da EBEGEM kursiyerlerine yönelik yapılan, "Kültür Turları" devam ediyor.
Elazığ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından EBEGEM kursiyerlerine yönelik yapılan tarihi ve turistik mekanları kapsayan "Kültür Turları" sürüyor. Kursiyerler, organizasyon kapsamında Harput ve Keban'da bulunan tarihi yerleri gezdi. Kursiyerler daha sonra Elazığ Belediyesine ait Çöpten Enerji Üretim Tesisi ve Hayvan Hastanesini ziyaret etti.
Geziye katılan EBEGEM kursiyerleri ise, kültür turlarının anlamlı olduğunu ve daha önce gezip göremedikleri yerleri görme fırsatı yakaladıklarını ifade etti.
(YÖ-HİV-Y)

17.05.2017 16:05:33 TSI
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