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Tatvan'da Bilim Fuarı



(Fotoğraflı)



Hakan Okay

BİTLİS (İHA) - Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Şehit Mehmet Ali Kılıç Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından "2017 TÜBİTAK Bilim Fuarı" düzenlendi.

Okulun giriş katında düzenlenen fuarın açılış kurdelesi İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Yüzer, Bitlis Eren Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Demirtaş, Tatvan Belediye Başkan Yardımcısı Halis Başaran ve diğer davetliler tarafından kesildi. Yapılan açılışın ardından yaş pasta kesilerek, farklı alanlarda 20 projenin sergilendiği fuar gezildi. Bilim fuarı sayesinde öğrenciler de bin bir emekle hazırladıkları el emeği göz nuru projelerini sergileme ve tanıtma fırsatı buldu.

Düzenlenen fuarla ilgili bilgi veren Proje Koordinatörü Şükran Adlığ, farklı alanlarda 20 projenin sergilendiği fuarın iki gün süreyle ziyarete açık olacağını söyledi. Fuarın büyük bir özveri ile hazırlanan başarılı projelerden oluştuğunu kaydeden Adlığ, emeği geçenlere teşekkürlerini ileterek, herkesi fuarı ziyaret etmeye davet etti.

(HO-MSA-Y)



17.05.2017 16:05:40 TSI

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