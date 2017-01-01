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Suriyeli Arapça Öğretmeni Türkçe öğreniyor

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 16:05
Suriyeli Arapça Öğretmeni Türkçe öğreniyor
Suriyeli Arapça Öğretmeni Türkçe öğreniyor
- Kula HEM'den Suriyelilere Türkçe okuma yazma kursu

(Fotoğraflı)

Hasan Yiğen
MANİSA (İHA) - Manisa'nın Kula İlçesinde halk eğitim merkezi tarafından Suriyelilere yönelik olarak açılan okuma yazma kursunda Suriye'den göç ettikten sonra Kula'ya yerleşen ve Suriye'de Arapça öğretmenliği yapan Hanna Nana
da kursa katılarak Türkçe okuma-yazma öğreniyor.
Suriye'deki iç savaştan kaçarak Kula ilçe merkezine yerleşen Suriyelilere, öğrencilerin ve sığınmacıların günlük hayatlarını kolaylaştırması, ilçe halkıyla sağlık iletişim kurmaları amacıyla Kula Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından Türkçe okuma, yazma kursu açıldı. Açılan kursta Kula'ya yerleşen 9 Suriyeli eğitim görüyor.
Kula Halk Eğitim Merkezi dersliklerinde devam eden okuma yazma kursunu ziyaret eden Kula İlçe Milli Eğitim Müdürü Raşit Çarpan, Kula Halk Eğitim Merkezi Müdür yardımcısı Hasan Şen ile birlikte eğitim gören Suriyelilerle bir süre sohbet etti. Çarpan, Suriyelilere Okuma Yazma kursu veren eğitmen Tülay Yılmaz'dan devamlılık ve dersin akışı hakkında bilgiler aldı.

"Ücretsiz olarak Arapça öğretmenliği yapabilirim"
Kula İlçe Milli eğitim Müdürü Raşit Çarpan ve Halk Eğitim Merkezi Müdür yardımcısı Hasan Şen ile sohbetleri esnasında, Türkçe öğrenmenin Kula'da yaşama mücadelesi için oldukça faydalı olduğunu, vatandaşlar ile anlaşmakta zorluk çekmediğini belirten Suriyeli Arapça öğretmeni Hanna Nana, talep edildiği takdirde ücretsiz olarak Arapça kursu açılıp öğretmenlik yapabileceğini belirtti. Suriyeli Arapça öğretmeni Hanna Nana; "Açılan kursta Türkçe öğrenerek vatandaşlar ile sağlıklı iletişim kurabilmek için bizlere yardımcı olan halk eğitim merkezine teşekkür ediyoruz. Öğretmenimiz ile de çok iyi anlaşıyoruz. Harf harf öğrenerek tekrar yaparak Türkçemizi geliştirmeye çalışıyoruz. Bizlere burada Türkçe öğreterek halk ile sağlıklı iletişim kurabilmemizde yardımcı olmaya karşı, Suriye'de yaptığım Arapça öğretmenliği görevimi burada da yapabilirim. Hiçbir ücret talep etmeden isteğiniz doğrultusunda Arapça, Kur-an'ı Kerim dersleri verebilirim. Benim gönlümden sizlerle çalışmak geçiyor. Bizlere yapılan bu iyiliğin karşılığı olarak hiçbir ücret talep etmiyoruz, siz istediğiniz takdirde bu göreve hazırım." ifadelerini kullandı.
Suriyelilere açılan okuma yazma kursunun beklenenden çok daha basit ve olumlu şekilde ilerlediğini ifade eden kurs öğretmeni Tülay Yılmaz, kursa katılan Suriyelilerin Türkçe'yi bir an önce öğrenmek istediklerini ve sürekli olarak ders işlemek istediklerini kaydetti. Yılmaz, "Açılan kursumuzda 9 tane öğrencimiz var. Çok çalışkan ve çok gayretliler. Büyük gayretleri ile çok çabuk öğrendiler. Önce Türkçe alfabeyi ve Türkçe okuma yazmayı öğrendiler. Daha sonra da Türkçe dilini geliştirmek için çalışmalar yapıyoruz. Suriyeli kursiyerlerimize her konuda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Hepside okuyor ve yazıyorlar şuanda. Suriye'de mühendislik, öğretmenlik yapmış, hatta öğretmenlikten de emekli olmuş kursiyerlerimiz var. Hepsi meslek sahibi. O yüzden çok başarılı oldular, çabuk öğrendiler. Hepsi ders işlerken kulaklarını gözlerini dört açıp dinliyor ve çok istekliler. Bu yüzden de çok çabuk başarıya ulaştılar." dedi.
Kula İlçe Milli Eğitim Müdürü Raşit Çarpan ise Suriyeli vatandaşlara yardımcı olmak amacıyla bu kursun açıldığını ifade ederek şunları söyledi: "Suriye'den ülkemize gelen vatandaşlar için ilçemizde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü kanalıyla okuma yazma ve Türkçe öğretim kursu açtık. Bugünde burada bir ziyaret gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızın dertleri sıkıntıları var mı onları beraberce konuştuk ve yardımcı olmaya çalıştık. Bundan sonra da Suriyeli vatandaşlarımıza yardımcı olmaya çalışacağız."
(HY-SC)

17.05.2017 16:05:55 TSI
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