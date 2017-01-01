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Taşköprü Belediyesi, emekli olan personeline yemek programı düzenledi

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 16:05
Taşköprü Belediyesi, emekli olan personeline yemek programı düzenledi
Taşköprü Belediyesi, emekli olan personeline yemek programı düzenledi

(Fotoğraflı)

Vedat Yunus İkizoğlu
KASTAMONU (İHA) - Taşköprü Belediyesi, emekli olan personeller için yemek programı tertip etti.
Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan'ın görevi süresince emekli olan tüm belediye personelinin davet edildiği yemeğe mevcut çalışan personellerde katıldı. Belediye Sosyal Tesisleri'nde gerçekleşen programa Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhun Çorbacı, Belediye Meclis Üyeleri, birim amirleri ve emekli olan ve çalışan personel katıldı.
Yemek programında konuşan Belediye Başkanı Arslan, birlikte emek paylaştığımız lokma paylaştığımız kardeşlerimizle bir vefa yemeği örneği sergilemek amacıyla bu yemeği tertip ettiklerini belirtti.
Önemli olan insanların nefesinin sonuna kadar birlikte olmalarıdır diyen Arslan, para, mal, mülk hepsi bitiyor, sonuçta hepimiz aynı yere gidiyoruz. Önemli olan arkamızda güzel izler bırakmamız" dedi.
Programın sonunda Arslan çeşitli periyotlarla emekli olan 27 personele plaket takdim etti.
Şirket personeli ise Başkan Arslan'a hizmetlerinden dolayı çiçek takdiminde bulundu.
(Vİ-İÇ)

17.05.2017 16:05:58 TSI
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