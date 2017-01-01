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KSÜ'lü öğrenmcilerden 'Bilye Formula' yarışı



(Fotoğraflı)



Çağrı Solak - Murat Sürücü

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Elbistan Yurt Müdürlüğü'nün bu yıl ikincisini düzenlediği pilav günü ve bahar şenliğinde tahtadan yapılmış bilyeli arabayla 'Bilye Formula' yarışı yaptı.

Yurt bahçesinde düzenlenen etkinlik, Elbistan Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Elbistan Gençlik Merkezinin katkıları ile gerçekleştirildi. 2 ayrı aşamada gerçekleştirilen ve şölene dönüşen program, öğle saatlerinde başladı. Bahar şenliğinin ilk etabında, KYK'lı üniversite öğrencileri, sportif müsabakalarda ter döktü. Masa tenisi, bilek güreşi, Mas güreşi ve sokak basketbolu maçlarında ter döken üniversiteli gençler, organizenin akşam bölümünde ise oldukça ilginç oyunlar oynadı.

Pilav ikramının ardından başlayan programda konuşan KYK Elbistan Yurt Müdürü Mükremin Yücel, ilkini geçen yıl düzenledikleri bu organizenin yurtta kalan öğrencilerin yoğun ders programından ve okul stresinden uzaklaşmalarına vesile olduğunu söyledi.

Yücel'in konuşmasının ardından KYK'lı öğrenciler, Elbistan Gençlik Hizmetleri ve Spor ilçe Müdürlüğü'nün ekibi tarafından hazırlanan halat çekme, şişe-kalem yerleştirme, mumya adam, zeytin ve yoğurt yarışı, denge-koşu yarışı, hafta günleri, sandalye çekme ve kapma yarışması yaptılar. Yarışmalarda dereceye girenlere, madalya verilirken şenlikte Elbistan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce açılan İngilizce, bağlama, resim ve ebru kurslarında başarılı olan öğrencilere sertifikaları verildi.

Arkadaşlarının yarışmalarda ve oyunlarda gösterdikleri performansı görüntülemek isteyen öğrenciler, bol bol fotoğraf ve video çekti.

Yarışmaların ardından öğrenciler, müzik ekibinin çaldığı parçalarla gönüllerince eğlendiler.

Programa Elbistan Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Temiz, Elbistan Meslek Yüksek Okulu Müdür Yardımcısı Muharrem Eren, Elbistan Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Cengizhan Firik, Doğan Mahalle Muhtarı Ercan Ceran, öğretmenler ve yurt öğrencileri katıldı.

(CGR-Y)



17.05.2017 16:06:22 TSI

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