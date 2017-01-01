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Burhaniye'de Engelliler Şenliği renkli görüntülere sahne oldu



(Fotoğraflı - Görüntülü)



Fatma Talay

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, düzenlenen Engelliler Şenliği renkli görüntülere sahne oldu. Belediye önünde toplanan engelliler, kortej eşliğinde Cumhuriyet meydanına kadar yürürken, burada yurdun değişik yörelerinden oyunlar oynandı, türküler söylendi.

Burhaniye'de Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığının desteği ile düzenlenen Engelliler Şenliği şölene dönüştü. Belediye önünde toplanan engellilerden tekerlekli sandalyede olanların önde yer aldığı bir kortej düzenlendi. Kaymakam Hüseyin Öner ile Belediye Başkan Yardımcıları Cemal Akkılınç ve Cemil Bahadır'da engellileri yalnız bırakmadı. Meydana kadar yürüyen engellilerin sergilediği gösteriler büyük alkış aldı. Yurdun dört bir yanından oyunlar sergileyen engelli gençler, şarkılar ve türküler söyledi. Kına töreni ve kolbastı oyunlarının da yer aldığı gösteriler büyük ilgi gördü. Yaklaşık 2 saat devam eden gösteriler izleyenlerden tam not aldı Bir konuşma yapan Kaymakam Hüseyin Öner, katılımcılara teşekkür etti. Öner, Pelitköy'deki Burhaniye Ticaret Odası Özel Eğitim Özel Uygulama Merkezi'nin Küçükkuyu'dan Altınova'ya kadar olan bölgedeki özel öğrencilere hizmet verdiğini anlattı. Kaymakam Hüseyin Öner, "Engelli vatandaşlarımıza sahip çıkmak, ailelerine destek olmak sorunlarının giderilmesine katkıda bulunmak bir insanlık görevidir. Bu konuda hepimizin ortak sorumluluğu olduğu unutulmamalıdır. Engelli kardeşlerimize ve ailelerine hizmet eden, destek veren herkese teşekkür ederim" dedi. Belediye Başkan Yardımcısı Cemil Bahadır da, belediye olarak engelleri kaldırmak için ellerinden geldiğini yaptıkların söyledi. Türkiye Sakatlar Derneği Burhaniye Şube Başkanı Gürsel Vardar da katılımcılara teşekkür etti. Engellere neden olan sebeplerin ortadan kaldırılmasını istedi. Vardar, böyle haftaların engellilerin seslerinin duyurulmasına vesile olduğunu söyledi. Gösterilerin ardından Kaymakam Hüseyin Öner ve Belediye Başkan Yardımcısı Cemil Bahadır tarafından 4 engelliye akülü araba hediye edildi. Engelliler Şenliğini, Kaymakam Hüseyin Öner ve Başkan Yardımcılara Cemil Bahadır ve Cemal Akkılınç'ın yanı sıra Emniyet Müdürü Tuncay Orhan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhan Levent ve Müftü Hacı Öz ile çok sayıda vatandaş izledi.

(FT-EME)



17.05.2017 16:06:56 TSI

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