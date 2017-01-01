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Yeni Malatyaspor U21'de şampiyonluk fırsatını tepti

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 16:07
Yeni Malatyaspor U21'de şampiyonluk fırsatını tepti
Yeni Malatyaspor U21'de şampiyonluk fırsatını tepti

(Fotoğraflı)

Mehmet Türel
MALATYA (İHA) - U21 1. Ligi'nde mücadele eden Yeni Malatyaspor altyapısı geçen hafta oynadığı ve kazanması halinde şampiyonluk yolunda büyük avantaj elde edeceği maçı berabere tamamlayarak, büyük bir fırsatı tepti.
Tesis ve saha sorunu yaşamasına rağmen sezonu şampiyonluk mücadelesi içerisinde geçiren sarı kırmızılı gençler hafta sonu oynanan Boluspor maçını unutamıyor.
2 puan farkla gerisinde olduğu Bolu'yu yenmesi halinde liderliği ele geçirip, son hafta Sivas deplasmanına 1 puan önde gidecek olan Yeni Malatyaspor U21 takımı, sahasında Boluspor ile 2 - 2 berabera kalınca, şampiyonluk şansını mucizelere bıraktı.
Bolu karşısına Abdulsamed Damlu, Hakan Bezci, Eyyüp Uçar, Mehmet Zencirkıran, Ömer Faruk Güleç, Özgür Taylan Ökke, Fatih Gürden, Ali Faruk Mohamed, Furkan Yiğit, Furkan Pekşen ve Talha Cellat ilk on biriyle çıkan genç oyuncular, rakibi karşısında ilk ve ikinci yarının başında yediği gollerle bir anda 2 - 0 geriye düştü. 73'te Furkan Pekşen, 86'da Furkan Yiğit ile skora denge getiren Yeni Malatyaspor U21 takımının galibiyet için nefesi yetmedi.
Şampiyon olmaları halinde Malatya futbol tarihine geçme fırsatını şimdilik erteleyen gençler kaçırdıkları büyük fırsat sonrası büyük üzüntü yaşadı. Soyunma odasına aldıkları 1 puana dahi sevinemeyen gençlerden bazıları ağlarken, alt yapı hocaları oyuncuları teselli etti. Kendi sahasında Manisaspor'u ağırlayacak Boluspor son hafta berabere dahi kalsa şampiyonluğunu ilan etmiş olacak. Yeni Malatyaspor'un ise deplasmanda Sivas'ı yenip, Manisaspor'un Bolu'yu mağlup etmesinden başka bir şampiyonluk ihtimali bulunmuyor.
(MT-Y)

17.05.2017 16:07:25 TSI
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