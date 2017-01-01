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Başkan Tahmazoğlu, Hemşireler Haftasını kutladı



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GAZİANTEP (İHA) - Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, özveri gerektiren hemşirelik mesleğinin insan sevgisiyle ve insanların sağlığına kavuşması için yürütülen kutsal bir meslek olduğunu ifade etti.

Başkan Tahmazoğlu, Hemşireler Haftası dolayısıyla yayınladığı mesajda, sağlığın bireyler için zorunlu, vazgeçilmez ve hayatın her döneminde aynı önemi koruyan temel ihtiyaçlardan biri olduğunu belirtti. Bu ihtiyaca cevap veren tüm hemşirelerin 12-18 Mayıs Hemşireler Haftasını kutlayan Başkan Mehmet Tahmazoğlu, "Büyük zorlukları bulunan ve büyük bir özveri gerektiren hemşirelik mesleği insanların sağlığına kavuşmaları için yürütülen kutsal bir meslektir. Hemşirelerimiz ülkemizin her köşesinde, köylerde ve kentlerde, kimi zaman zor çalışma şartları altında, görevlerini özveriyle gerçekleştirerek, halkımızın sağlığına hizmet etmektedir. İnsan hayatının kutsallığından ödün vermeden büyük bir gayret ve özveriyle mesleğini yerine getiren hemşirelerimiz, sağlık sektörünün vazgeçilmez temsilcileridir. Hayati bir önem taşıyan mesleklerini büyük bir fedakârlık ve insan sevgisiyle yerine getiren bütün hemşirelerimizin 'Hemşireler Haftasını' kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.

(SD-Y)



17.05.2017 16:07:56 TSI

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