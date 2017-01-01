YEREL HABERLER / TRABZON HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Özel çocuklarla, yerden göğe eğlence

Özel çocuklarla, yerden göğe eğlence



(Fotoğraflı)



TRABZON (İHA) - 15-19 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri Trabzon'da devam ediyor.

Her gün farklı organizasyonlara imza atan Trabzon Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, son olarak özel eğitim alan çocuklarla buluştu. Şenol Güneş Spor Kompleksinde düzenlenen uçurtma şenliğinde Vakfıkebir METEM, Karadeniz Özel Mesleki Eğitim Merkezi ile Zafer Özel Eğitim İş Uygulama Merkezinde eğitim gören çocuklar, uçurtma uçurmanın sevincini yaşadı.

Boş alanda saatlerce uçurtma uçurup koşan gençler son derece keyifli saatler geçirirken, hemen yanı başında denizde düzenlenen yelken gösterisini de izleyerek ayrı bir heyecan yaşadılar. Trabzon Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk de özel eğitim okullarından gelen gençlerle uçurtma uçurdu. İl Müdürü Öztürk, "Bu çocukları bu kadar mutlu görmekten güzel bir olay olamaz. Gençlik haftasında genç ve çocuklarımızın hepsini spor yapmaya, eğlenmeye davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

(OK-ÖS-Y)



17.05.2017 16:08:03 TSI

NNNN

