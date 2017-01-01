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Gelirini bağışladılar

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 16:08
Gelirini bağışladılar
Gelirini bağışladılar
- Pi sayısı sembolü ile pasta ve kurabiye yapıp gelirini engellilere bağışladılar

(Fotoğraflı)

Otağ Fırıncıoğulları
BALIKESİR (İHA) - Altıeylül Ortaokulu öğrencileri Dünya Pi günü nedeniyle düzenledikleri etkinlikte, hazırladıkları Pi sembolü taşıyan pasta, kurabiye ve kitap ayraçlarının satışından elde ettikleri gelirle aldıkları 2 tekerlekli sandalyeyi Balıkesir Sakatlar Derneği'ne hediye ettiler.
Altıeylül Ortaokulu öğrencileri Dünya Pi günü nedeniyle düzenledikleri etkinlik herkesten tam not aldı. Pi sembolü taşıyan pasta, kurabiye ve kitap ayraçları yapan öğrenciler satıştan elde ettikleri gelirle 2 tane tekerlekli sandalye alarak Sakatlar Derneği Balıkesir Şube Başkanı Zeki Uslu'ya düzenlenen törenle teslim ettiler. Düzenlenen tören açılışında okul öğrencilerinin İstiklal Marşı'nı İşaret Dili ile okuması salonda duygusal anların yaşanmasına neden oldu. Altıeylül Ortaokul Müdürü Orhan Aydın yaptığı açıklamada "Öğrencilerimiz Türkiye genelinde uygulanan Pi günü nedeniyle bir etkinlik gerçekleştirdi. Etkinlikte Pi şeklindeki pastalar börekler, kitap ayraçları hazırladılar daha sonra bu hazırladıklarını öğrenci arkadaşlarına sattılar. Öğretmenlerimizle birlikte toplam 28 öğrencimiz bu etkinliği gerçekleştirdi. Öğrencilerimiz satışlardan topladıkları paralara birazda biz ilave ederek 3 tane tekerlekli sandalye aldık. Öğrencilerimize ve matematik öğretmenlerimiz Lale hanım ile İbrahim beye bu duyarlılıklarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Bilindiği gibi her insan hepimiz birer engelli adayıyız. Bizlerinde yarın ne olacağı belli değil. Bizim onların hayatını kolaylaştırmak başlıca görevimiz diye düşünüyorum. Okulumuza Engelliler Derneği Başkanı Zeki Uslu'yu davet ederek tekerlekli sandalyeleri teslim ettik" dedi.
Organizasyonda öğrencileriyle birlikte büyük emek veren Matematik Öğretmeni Lale Yılmaz Kırgöz ise "14 Mart'ta yaptığımız Pi Günü etkinliğinde çocuklarımızın zevkle hazırlayıp sattıkları Pi gününe ait pastalar, kurabiyeler, kitap ayraçlarını kendileri yaparak poşetlere koyup özenerek bağladılar süslediler. Satışıda yine tamamen kendileri yaparak fiyatlarıda kendileri belirlediler. Satış sırasında küçük sınıflarda olanlar Pi'yi bilmiyorlardı onlara Pi'nin anlamını anlattılar, hemde engelliler derneği için hayırlı bir iş yapmış oldular. Etkinliği matematik öğretmeni İbrahim Murat Ödem ile birlikte hazırladık" şeklinde konuştu.
Tekerlekli sandalyeleri teslim almak için düzenlenen törene davet edilen Balıkesir Sakatlar Derneği Başkanı Zeki Uslu düne kadar toplumunda engellilere acıyarak bakan bir yapı bulunduğuna dikkat çekerek " Zaman içinde gerçekleştirilen etkinliklerde engelli vatandaşlara olan bakış açısı değişti. Acıyarak bakmak yerine onlara yaşanabilir bir hayat sunmak için çalışmalar yapıldı ve halen daha yapılıyor. Bu güne kadar bir çok kurum ve kuruluştan engelli vatandaşlarımıza verilemk üzere onlar için hayati önem taşıyan eşyaları teslim alıp kendilerine iletmiştik. Ama u gün ilk kez siz çocukların yaptığı Pi etkinliğinden elde edilen gelirle alınan 3 tane tekerlekli sandalye beni oldukça duygulandırdı. Görüyorum ki toplumda engelli vatandaşlarımızında bir yeri var. Onlara acımak yerine hayata bağlanmaları için bir imkan sundunuz hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyor alınlarınızdan öpüyorum" dedi.
(OF-

17.05.2017 16:08:17 TSI
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