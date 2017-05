YEREL HABERLER / GAZİANTEP HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Mehmet Tahmazoğlu'ndan şehit annelerini evlerinde ziyaret etti

Başkan Mehmet Tahmazoğlu'ndan şehit annelerini evlerinde ziyaret etti



GAZİANTEP (İHA) - Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, anneler günü kutlama programında çerçevesinde üç şehit annesini evlerinde ziyaret etti.

Anneler gününde şehit annelerinin yanında olarak onlara oğullarının yokluğunu aratamayan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, şehit anneleriyle sohbet edip kendilerine kapılarının her zaman açık olduğunu ifade etti.

"Onlar bize emanet"

Başkan Mehmet Tahmazoğlu, şehit annelerinin kendilerinde ayrı bir yeri oluğunu belirterek, "Öncelikle tüm şehitlerimize Allahtan rahmet diliyorum. Bu vatan için seve seve canlarını feda eden şehitlerimizin gönlümüzdeki yeri her zaman çok farklı. Onlardan geriye kalan şehit anneleri, eşleri ve çocukları bizlere emanet. Bizde onları ziyarete ederek, kendilerinin her zaman yanında olduğumuzu bilsinler istedik. Bizlerde kendilerinin birer evladıyız. Allah kendilerine hayırlı uzun ömürler versin" dedi.

"Başkan bizim her zaman yanımızda"

Şehit Yılmaz Koyun'un annesi Hatice Koyun, Başkan Mehmet Tahmazoğlu'nun ziyaretiyle duygu dolu anlar yaşadı. Şehit annesi Koyun, duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Tüm Şehit Annelerinin anneler gününü kutluyorum. Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na çok teşekkür ederim. Kendisinden binlerce kez Allah razı olsun. Kendisi de benim bir evladım. Kendisini çok seviyorum. Kendisi her zaman bizim yanımızda. Kendisiyle gurur duyuyoruz" diye konuştu.

