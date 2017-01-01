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Bayanlara Meslek Edindirme Merkezi için protokol imzalandı



(Fotoğraflı)



Mehmet Ali Dağ

KİLİS (İHA) - Kilis'te bayanlara meslek edindirme Merkezi açılması için Uluslararası Mavi Hilal Vakfı Başkanı Recep Üker ile IBC heyeti Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara ile işbirliği protokolü imzaladı.

Protokol kapsamında bayanlar meslek edindirme merkezi açılması ve yürütülmesi çalışmalarına başlandı. Aynı zamanda bu projeyle başlayarak önümüzdeki yıllar içerisinde yapılacak olan diğer sosyal merkezler için karşılıklı sözler verildi. Bu tip merkezlerinin sayısının artırarak devam edeceğini söyleyen Başkan Kara, bunun Kilis için çok önemli ve sosyal uyuma barışa destek olan bir proje olduğunu ifade etti.

(MAD-SD-Y)



17.05.2017 16:10:43 TSI

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