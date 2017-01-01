YEREL HABERLER / ESKİŞEHİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. İBF öğrencilerinden el sanatları projesi "Ustalar Yaşatır"

İBF öğrencilerinden el sanatları projesi "Ustalar Yaşatır"



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi (İBF) İletişim Tasarımı ve Yönetimi Bölümü son sınıf öğrencilerinin bitirme projeleri olan "Ustalar Yaşatır"ın belgesel film gösterimi gerçekleştirildi.

17 Mayıs Çarşamba günü İBF Frig Salonu'nda yapılan gösterime, İBF Dekanı Prof. Dr. Halil İbrahim Gürcan, İBF İletişim Tasarımı ve Yönetimi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Figen Ünal Çolak, Hat Sanatı Ustası Özdemir Şenova, Lületaşı Ustası Mustafa Gök, Cam Sanatı Ustası Didem Bektaş, Deri İşlemeciliği Ustası Cem Varsoy, İletişim Tasarımı ve Yönetimi öğretim elamanları ve öğrenciler katıldı.

Belgesel odaklı farkındalık projesi olan "Ustalar Yaşatır" belgesel film gösterimi açılış konuşmasını yapan İletişim Tasarımı ve Yönetimi öğrencisi Nazar Kılınç "Ustalar Yaşatır, Eskişehir el sanatları üzerine tasarlanmış bir farkındalık projesidir" dedi. Kılınç, lületaşı, deri işlemeciliği, hüsn-i hat ve kilim dokumacılığı sanatının yer aldığı projenin ustaların hayatı, sanatın yapım aşamaları ve aktifliği, ustanın sanat ile arasındaki bağ gibi konuları kapsadığını söyledi. Nazar Kılınç, "Ustaların destekleriyle birlikte proje, atölye çalışmalarıyla pekiştirildi. Bu sayede ustalar ve gençler bir araya getirildi ve gençlerin el sanatlarıyla buluşması sağlandı" şeklinde konuştu ve atölye çalışmalarının aynı zamanda belgeselleştirildiğini sözlerine ekledi.

Açılış konuşmasının ardından projeye katkılarından dolayı ustalara ve öğrencilere teşekkür ve katılım belgeleri verildi ve "Ustalar Yaşatır" belgesel filminin gösterimi yapıldı.

(İHA



17.05.2017 16:11:36 TSI

NNNN

