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MESKİ kaçak kontrol ekipleri denetimlerini artırdı

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 16:14
MESKİ kaçak kontrol ekipleri denetimlerini artırdı
MESKİ kaçak kontrol ekipleri denetimlerini artırdı

(Fotoğraflı)

MERSİN (İHA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü kaçak kontrol ekipleri denetimlerini artırdı.
MESKİ Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, 2016 yılında Mersin genelinde 41 kişilik kaçak kontrol ekibi ile 27 bin 124 adet kaçak tutanağı tutulurken, 12 milyon 486 bin 985 lira tahakkuk gerçekleştirildiği bildirildi. Bu tahakkuk çerçevesinde borcunu ödemeyen abonelerden 8 bin 805'inin icraya sevk edildiği belirtilen açıklamada, kaçak ve usulsüz su kullanan 635 kişi hakkında da Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulduğu kaydedildi.
2017 yılında ise 1 Ocak-27 Nisan tarihleri arasında 53 kişilik kaçak kontrol ekibi ile Mersin genelinde 8 bin 857 adet kaçak ve usulsüz su kullanımı tespit edilerek, 4 milyon 732 bin 44 lira tahakkuk gerçekleştirildiği ifade eden açıklamada, "Borcunu ödemeyen tutanak ilgililerinden 3 bin 679 kişi icraya sevk edilerek, kaçak ve usulsüz su kullanan 537 kişi hakkında da Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur" denildi.
Kaçak su kullananlara karşı etkin ve sistemli bir çalışma içinde olunduğu dile getirilen açıklamada, "Tarifeler Yönetmeliğimizin ilgili maddeleri uyarınca Genel Müdürlüğümüzün tasarrufu altındaki yeraltı ve yer üstü su kaynaklarından, tesislerinden, su taşıyan boru hatlarından, şube yolundan abone olmaksızın ya da abone olduğu halde kayıt dışı sayaçla, kayıtlı sayacı işletmeyecek şekilde, sayaçsız olarak herhangi bir teknik düzenekle ya da herhangi bir şekilde ölçümü engelleyerek su kullanımı kaçak ve usulsüz su kullanımı olarak tanımlanmaktadır. Bu şekilde su kullanımlarına işlenen suçun nev'ine göre Türk Ceza Kanununun 163. maddesi kapsamında ayrıca suç duyurusunda da bulunmaktadır. Kaçak ve usulsüz su kullananlarla mücadelede duyarlı vatandaşlarımız, MESKİ ALO 185 hattına ve Genel Müdürlüğümüzün telefonlarına ihbarda bulunabilirler" ifadelerine yer verildi.
(KYM-Y)

17.05.2017 16:14:19 TSI
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