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Diyarbakır Valiliğinden dolandırıcılık uyarısı



DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır Valiliği, AFAD İl Müdürlüğünün adı kullanılarak, personel alımı yapılacağı iddialarıyla vatandaşların dolandırılmaya çalışıldığı bilgisine ulaşıldığını belirterek, vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, son günlerde AFAD İl Müdürlüğünün adı kullanılarak personel alımı yapılacağı iddiasıyla vatandaşları dolandırarak, haksız kazanç elde etmek isteyen kötü niyetli şahısların olduğu bilgisine ulaşıldığı kaydedildi. Bu iddiaların gerçeği yansıtmadığına dikkat çekilen açıklamada, "AFAD İl müdürlüğü bünyesinde herhangi bir personel alımı veya boş kadronun doldurulması iddiaları gerçekten uzak ve asılsız iddialardır. Vatandaşlarımızın söz konusu iddialara ve iddiayı gündeme getirerek maddi talepte bulunan şahıslara itibar etmemeleri ve durumu 155 veya en yakın polis merkezine bildirmeleri önem arz etmektedir" denildi.

(İHA-MP-Y)



17.05.2017 16:16:35 TSI

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